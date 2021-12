[VIDEO] È online “E’ già Natale” il nuovo singolo della giovane artista catanzarese Naomi

Oggi, nel giorno in cui si celebra la festività dell’Immacolata, che per tradizione dà il via alle festività natalizie, è online, in tutti gli store digitali, “E’ già Natale”, nuovo singolo della giovane artista catanzarese Naomi. Le festività natalizie, si sa, sono le più attese di tutto l’anno. Un momento di gioia, pace ma anche di riflessione, visto il particolare momento vissuto dall’umanità.

Naomi Vigliarolo vuole, con la propria voce e la dolcezza che può avere una bambina di 9 anni, raccontarle trasmettendo quelle sensazioni ed emozioni uniche che si vivono durante il Natale. Scritta e musicata dal maestro Carlo Rizioli, “E’ già Natale” vuole sintetizzare proprio questa capacità di andare avanti, di vivere la vita apprezzandone le cose belle e i momenti di gioia.

La canzone, abbinata ad un bellissimo video realizzato tra i boschi della Sila innevati, crea un’atmosfera di festa e di felicità. Una canzone che vuole essere un inno all’allegria e alla gioia per superare questo particolare momento che sta vivendo l’umanità.

Questo vuole essere un messaggio d’augurio che Naomi, nella sua semplicità, vuole rivolgere a tutti i bambini alle loro famiglie e alla propria città. Oggi l’ultimo lavoro di Naomi, dopo i successi di “Normalità” e “Sotto il sole”, contribuirà ad accendere idealmente le luci degli alberi e dei presepi in tutte le case dando così il via alla festa più bella dell’anno perché, finalmente, nonostante tutto “E’ già Natale”!

Qui di seguito il video ufficiale di “E’ già Natale”:

https://youtu.be/e-dngFYXtk4