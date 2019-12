VIDEO | È uscito “Moonrise”, il secondo singolo di Elle & The Rest

Il nuovo brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

È appena uscito “Moonrise”, il secondo singolo della band calabrese Elle & The Rest. Si tratta di una ballad rock dal testo semplice e dalla melodia incantevole. L’argomento principale questa volta è l’amore…l’amore reciproco.

“Elle & The Rest” è un progetto musicale che nasce e si sviluppa in Calabria, a Soverato. Una band pop-rock che arriva dritta all’anima, con la semplicità di un “sentire” tradotto in musica di qualità. “Elle” è l’iniziale di Lucy Teti, la frontwoman del gruppo. Italo-canadese, scrive i testi e compone la sua musica ispirandosi a tutto ciò che accade a lei ed intorno a lei: esperienze, emozioni, sentimenti. “The Rest” sono i musicisti della band: Vincenzo Maida alla chitarra, Tommy Donato al basso e Francesco Gregorace alla batteria.

Dopo il singolo d’esordio “Fell For You” (2018), brano dal sound accattivante accompagnato da un videoclip in cui vi era l’alternanza del bene e del male, aspetti e sentimenti positivi e negativi che appartengono ad ognuno di noi e con i quali conviviamo trovando spesso faticosamente il giusto equilibrio, ecco “Moonrise”, una classica ballata. Nel videoclip, disponibile sul canale YouTube della band, sempre a cura di Stefano Sinopoli Videomaking, sembra continuare una sorta di lotta contro il mondo, scontro in cui si trionfa ascoltando se stessi e lasciandosi andare all’amore perché è allora che si è invincibili, quando due anime camminano insieme.

La canzone è stata prodotta, arrangiata e registrata da Vincenzo Maida, componente del gruppo, presso MVM Recording Studio di Soverato. Il singolo è disponibile per l’ascolto in streaming su tutte le piattaforme digitali e per l’acquisto nei digital store. I proventi della vendita verranno devoluti in beneficenza per la ricerca della cura contro il cancro.

Elle and The Rest sono già a lavoro per regalare al pubblico altri brani e presto un disco d’esordio, intanto a breve inizieranno le date del loro live tour.