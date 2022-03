[VIDEO] “Elevate” il nuovo singolo del produttore calabrese SKG

Mattia Masciari a.k.a. SKG è un producer e dj di musica elettronica, con il suo unico stile caratterizzato da influenze black, rock e reggae. Si è avvicinato al mondo del djing all‟età di 16 anni. Dopo qualche anno, è entrato a far parte di Kuanshot Crew, collettivo di musica indipendente, dove ha iniziato la collaborazione col cantautore Eman, arrivando a produrre il suo primo album ufficiale per la Sony, intitolato “Amen‟‟, che ha superato milioni di ascolti su spotify e youtube.

Nel frattempo si è dedicato alla produzione di remix e bootleg.

Nel 2011 ha vinto il remix contest nazionale di „‟Ritorno a casa‟‟ di Tormento e Lefty feat. Bunna (Africa

Unite) e diventandone il remix ufficiale nel loro disco, continuando con il remix ufficiale di “Upside Down

(Vincz Lee, Popcaan, Cali P,) e quello di ” Wine pon the floor ” di Ricky Blaze, pubblicato su Edm.Com.

A maggio del 2016, ha rilasciato indipendentemente il suo primo ep intitolato „‟Under My Roof‟‟, supportato da radio e magazine in tutto il mondo.

Con i suoi edit di ”Bob Marley – Is this love” e “The Police – Walking on the moon‟‟, caratterizzate dalle sue influenze reggae, ha raggiunto milioni di ascolti sul web mentre con il bootleg di “Shabba Ranks – Respect” è stato parte esclusiva della serie „‟Launchpad‟‟ di Dancing Astronaut‟‟.

Negli ultimi mesi ha prodotto interamente l’ultimo album ufficiale di “EMAN” per “ARTIST FIRST” e sta partecipando alle semifinali del “COCA-COLA FUTURE LEGEND” come producer per MATHIS nella sezione rap di Emis Killa.

Recentemente ha pubblicato tracce su etichette quali: HEGEMON, FLEX UP RECORDS, SLEAZY DEEP, CHAMPIONS RECORDS suonate da numerosi dj in tutto il mondo e ricevendo il supporto da magazine e canali come: EDM.COM, DANCING ASTRONAUT, DJ CITY, GANJA MUSIC HD, TRAP MUSIC HD, BASSHALL MOVEMENT – XKITO MUSIC.

Inoltre ha performato in live e grossi festival salendo sui palchi di: Collisioni Festival, Pistoia Blues, Primo Maggio Roma, Magna Graecia Film Festival e aprendo concerti del calibro di Sean Paul, Shaggy, Mavado, Alborosie, Fabri Fibra, Marracash, Busy Signal e molti altri.

A giugno è uscito il suo EP per l’etichetta londinese Sleazy Deep, intitolato “BABY EEH”.

L‟11 settembre esce “Goowri” per Flex Up Records, la traccia esordisce al 22esimo posto della “TOP 100 Dancehall” delle vendite di Beatport.

Il 20 settembre esce il “Going Nowhere” per la leggendaria Champion Records (casa produttrice di nomi

come Dido, Faithless, Will Smith e molti altri..).

Il 25 ottobre esce “Too Late” per Barong Family, etichetta olandese del famoso duo Yellow Claw.

Ad Ottobre 2020 esce il singolo “More than your laughs” per la Hexagon di Don Diablo, il singolo è stato suonato da Don Diablo, Dash Berlin, Djs From Mars, Albertino, Merk & Kremont, B Jones in radio come FG, Flaix FM, M20, Hit FM ecc.

L‟11 marzo 2022 esce “Elevate”, per l‟etichetta canadese 7clouds, il brano entra il giorno stesso nella playlist spotify “New Music Friday Italia” e anticipa una serie di quattro singoli per la stessa etichetta.