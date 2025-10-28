[VIDEO] ​”Il Giardino delle Zucche”: Trionfo di solidarietà e sorrisi a Soverato, esaurite 320 Zucche per la Neuropsichiatria Infantile

Un’idea semplice ma dal cuore grande si è trasformata in un successo clamoroso: a Soverato, l’iniziativa “Il Giardino delle Zucche” ha letteralmente invaso il Corso con una marea di bambini, superando ogni aspettativa e raggiungendo il suo nobile obiettivo di solidarietà.

​L’evento, promosso con l’intento di regalare un sorriso ai piccoli pazienti della neuropsichiatria di Soverato, ha visto una partecipazione “incredibile”, come testimoniato dagli organizzatori. Nonostante qualche piccolo intoppo dovuto all’enorme affluenza di persone, la felicità sui volti dei bambini è stata la vera ricompensa.

​Un Impegno per i Più Fragili

​Nicoletta Francipane, una delle promotrici, ha spiegato ai microfoni di S1 Notizie la missione dell’evento: “L’iniziativa nasce dal voler regalare un sorriso ai bimbi della neuropsichiatria di Soverato”. L’intero ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di materiale essenziale per il reparto, il cui elenco è stato esposto per massima trasparenza.

​La risposta della comunità è stata eccezionale. Sono state vendute e regalate ben 320 zucche, un numero nettamente superiore alle 170 attese, con le scorte andate completamente esaurite (soldout) in pochissimo tempo.

​Festa e Coinvolgimento per la Città

​Il Corso di Soverato è stato trasformato in un parco giochi a cielo aperto, con balle di fieno e spazi pensati per la gioia dei più piccoli. La festa è stata arricchita dalla presenza di giocolieri, trampolieri e un attesissimo spettacolo delle bolle, creando un’atmosfera magica e festosa.

​Fondamentale è stato il sostegno della comunità: “Abbiamo avuto una grandissima partecipazione dagli sponsor, volontari, l’amministrazione comunale che ci ha appoggiato dall’inizio,” ha sottolineato Francipane. La scelta di tenere l’evento sulla via principale ha avuto anche lo scopo di supportare i commercianti locali.

​”Un’idea semplice, una realizzazione fenomenale,” ha commentato l’inviato a conclusione del reportage. Visto il grande successo, l’auspicio degli organizzatori è di poter ampliare l’iniziativa già dal prossimo anno.

​Guarda il video di Soverato Uno TV completo su YouTube