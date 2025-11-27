[VIDEO] Il Governo tra Autonomia differenziata e Legge di stabilità: L’impegno per l’Unità nazionale e la crescita

​In un recente intervento, il governo ha ribadito il proprio impegno sul fronte dell’Autonomia Differenziata, inquadrando la riforma come un elemento essenziale per rafforzare l’unità nazionale e la coesione territoriale.

Il tema, introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione, si basa su intese preliminari già definite nel 2018 con il governo Gentiloni, che coinvolgevano le regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

​Il punto centrale e politicamente più rilevante, in particolare per il Mezzogiorno, risiede nella precisazione inserita nella legge di riforma. L’Esecutivo ha infatti sottolineato come gli articoli 1 e 4 stabiliscano che la definizione e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che garantiscono i diritti civili e sociali ad ogni latitudine, debbano precedere la stipula di intese importanti. Secondo l’analisi, l’autonomia non sottrarrà risorse al Sud, ma innescherà un processo di maggiore responsabilizzazione della classe dirigente e di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione delle risorse pubbliche.

​Una Manovra che Bilancia Rigore e Sviluppo

​Passando al tema economico, il governo ha illustrato i capisaldi della nuova Legge di Stabilità, definendola una manovra che coniuga i principi di sostenibilità e rigore nel controllo dei conti pubblici con la liberazione di risorse strategiche per favorire la crescita.

​Tra le misure di maggiore impatto sociale, sono stati annunciati quasi 3 miliardi di euro destinati a ridurre le tasse per il ceto medio. Queste risorse si sommano ai 18 miliardi già deliberati negli anni precedenti dall’attuale governo per il taglio del cuneo fiscale.

​Ulteriori stanziamenti sono previsti per:

​Sanità Pubblica: Il Fondo Sanitario Nazionale vedrà una crescita di 7,4 miliardi di euro nel 2026, a sostegno della sanità pubblica.

​Lavoro: Sono state liberate risorse per sostenere il rinnovo dei contratti attraverso specifiche forme di detassazione.

​Imprese: Viene confermato il sostegno al sistema delle imprese, a cominciare dalla ZES unica, accanto a risorse dedicate alle politiche per la famiglia.

​Fondamentali Economici in Positivo e Record di Occupazione

​L’intervento ha dedicato spazio anche allo stato di salute dell’economia italiana. L’obiettivo di centrare il 3% (probabilmente in riferimento al rapporto deficit/PIL) è ormai considerato a portata di mano, permettendo al Paese di uscire dalle procedure di infrazione europee e liberando ulteriori margini di manovra.

​Il governo ha enfatizzato il segno positivo dei fondamentali economici, citando in particolare la riduzione dello spread ai minimi storici, il raddoppio dei rendimenti di borsa e un tasso di crescita superiore a quello di altri Paesi europei.

​Infine, un dato di assoluto valore è stato individuato nel mercato del lavoro: negli ultimi tre anni, l’azione del governo avrebbe portato alla creazione di 1.200.000 posti di lavoro, con una nota particolarmente significativa: oltre la metà di questi nuovi occupati è stata registrata nel Sud Italia e in Calabria. L’indirizzo politico rimane dunque quello di procedere mantenendo in equilibrio il rigore dei conti pubblici e l’impegno di risorse volte a stimolare la crescita nazionale.

​Video: “Sbarra sull’Autonomia Differenziata” – Canale S1 NOTIZIE