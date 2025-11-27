[VIDEO] Il Governo tra Autonomia differenziata e Legge di stabilità: L’impegno per l’Unità nazionale e la crescita

In un recente intervento, il governo ha ribadito il proprio impegno sul fronte dell’Autonomia Differenziata, inquadrando la riforma come un elemento essenziale per rafforzare l’unità nazionale e la coesione territoriale.
Il tema, introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione, si basa su intese preliminari già definite nel 2018 con il governo Gentiloni, che coinvolgevano le regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Il punto centrale e politicamente più rilevante, in particolare per il Mezzogiorno, risiede nella precisazione inserita nella legge di riforma. L’Esecutivo ha infatti sottolineato come gli articoli 1 e 4 stabiliscano che la definizione e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che garantiscono i diritti civili e sociali ad ogni latitudine, debbano precedere la stipula di intese importanti. Secondo l’analisi, l’autonomia non sottrarrà risorse al Sud, ma innescherà un processo di maggiore responsabilizzazione della classe dirigente e di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione delle risorse pubbliche.
Una Manovra che Bilancia Rigore e Sviluppo
Passando al tema economico, il governo ha illustrato i capisaldi della nuova Legge di Stabilità, definendola una manovra che coniuga i principi di sostenibilità e rigore nel controllo dei conti pubblici con la liberazione di risorse strategiche per favorire la crescita.
Tra le misure di maggiore impatto sociale, sono stati annunciati quasi 3 miliardi di euro destinati a ridurre le tasse per il ceto medio. Queste risorse si sommano ai 18 miliardi già deliberati negli anni precedenti dall’attuale governo per il taglio del cuneo fiscale.
Ulteriori stanziamenti sono previsti per:
Sanità Pubblica: Il Fondo Sanitario Nazionale vedrà una crescita di 7,4 miliardi di euro nel 2026, a sostegno della sanità pubblica.
Lavoro: Sono state liberate risorse per sostenere il rinnovo dei contratti attraverso specifiche forme di detassazione.
Imprese: Viene confermato il sostegno al sistema delle imprese, a cominciare dalla ZES unica, accanto a risorse dedicate alle politiche per la famiglia.
Fondamentali Economici in Positivo e Record di Occupazione
L’intervento ha dedicato spazio anche allo stato di salute dell’economia italiana. L’obiettivo di centrare il 3% (probabilmente in riferimento al rapporto deficit/PIL) è ormai considerato a portata di mano, permettendo al Paese di uscire dalle procedure di infrazione europee e liberando ulteriori margini di manovra.
Il governo ha enfatizzato il segno positivo dei fondamentali economici, citando in particolare la riduzione dello spread ai minimi storici, il raddoppio dei rendimenti di borsa e un tasso di crescita superiore a quello di altri Paesi europei.
Infine, un dato di assoluto valore è stato individuato nel mercato del lavoro: negli ultimi tre anni, l’azione del governo avrebbe portato alla creazione di 1.200.000 posti di lavoro, con una nota particolarmente significativa: oltre la metà di questi nuovi occupati è stata registrata nel Sud Italia e in Calabria. L’indirizzo politico rimane dunque quello di procedere mantenendo in equilibrio il rigore dei conti pubblici e l’impegno di risorse volte a stimolare la crescita nazionale.
