[VIDEO] Il ritorno della cantante e speaker calabrese Vanessa Grey è “Dentro la tua Radio”

“Solo se tu scommetti su te stesso ce la fai” queste le parole di Vanessa Grey, in radio con il nuovo singolo “Dentro la tua radio” (Joseba Publishing, dal 1° maggio disponibile in tutti i digital store), nota speaker di Radio Zeta gruppo RTL 102.5 (ha collaborato, tra gli altri, con Bungaro e Roberto Vecchioni), che solo 2 mesi fa, prima dell’arrivo del Coronavirus, a causa di un problema alle corde vocali e della successiva operazione, ha dovuto sospendere sia la professione da speaker che da cantante, non sapendo se sarebbe potuta tornare a cantare…

Cassano allo Jonio (CS) – Questo brano per Vanessa rappresenta proprio la ripartenza, un nuovo inizio. Perché ciò che ha affrontato l’ha portata a fermarsi, a riflettere e anche a domandarsi cosa ne sarebbe stato del suo futuro, il tutto amplificato dalla situazione drammatica che ha generato la pandemia.

Questa canzone è stata interrotta in quel momento di incertezza, ma poi Vanessa Grey ha ripreso in mano la sua vita, la sua musica, per ripartire più forte di prima.

“Attraverso questa canzone è come se prendessi consapevolezza” racconta Vanessa e prosegue “Tutti quanti mi hanno sempre riconosciuto una forza che di recente mi è un po’ venuta a mancare. Ma ognuno di noi è forte, dobbiamo solo credere in noi stessi. È un brano di forza, di energia, che vuole spingere ogni singola persona a credere in se stessa e a farcela. Perché non devono essere gli altri a scommettere su di te, ma solo se tu scommetti su te stesso, ce la fai“. Da qui la frase nel video: la vera forza sei tu!

I riferimenti autobiografici sono evidenti, ma il messaggio veicolato è facilmente estendibile: è il racconto della storia di emancipazione di una donna che si rende conto di potercela fare da sola, rivendicando la sua autonomia e la sua indipendenza. E’ anzi lei stessa a finire col diventare elemento irrinunciabile delle vite degli altri, in particolare di questo ‘lui‘ misterioso e solo tratteggiato, che si manifesta di tanto in tanto quasi solo ad insidiare un percorso di consapevolezza che è tutto al singolare.

L’idea del video è di riproporre questo percorso di stampo autobiografico, con chiari riferimenti alla sua routine lavorativa quotidiana, “Sono io la Voce dentro la tua Radio“, ma allo stesso tempo cercando di rispecchiare una quotidianità che possa appartenere a molti, come la sveglia presto al mattino, la voglia di farcela, la voglia di star bene.

Questa ripartenza per Vanessa Grey è anche un po’ un ritorno alle origini, ricominciando sotto la guida di Gianni Testa (Joseba Publishing). Amici da tempo e con qualche esperienza lavorativa comune, ora si ritrovano dopo vent’anni più grandi, più maturi, e ognuno con un proprio bagaglio di esperienze, ora da condividere insieme.