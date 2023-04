[VIDEO] In uscita il primo singolo del calabrese Nicola Agostino, in arte Niar, dal titolo “Fearless”

Il 26 Aprile esce su tutti gli store digitali ed in video su YouTube il primo singolo di Nicola Agostino, in arte Niar, dal titolo “Fearless”.

Niar è nato a Cosenza nel 2003 e negli anni si è dedicato allo studio di batteria, chitarra, pianoforte e canto, presso la 33 Giri Musica Academy, del quale attualmente approfondisce la conoscenza presso il conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz).

Questo brano nasce dall’esigenza di ribadire quanto necessaria sia la speranza che ci libera dalla trappola della paura che spezza le nostre anime.

Il gioco di parole che trasforma, nel testo inglese la parola Fear in Freedom, apre all’immagine di una libertà che ha il sapore di una vita nuova, smarcata dal senso di smarrimento.

Gli arrangiamenti, la direzione artistica e l’esecuzione musicale sono a cura di Joe Santelli. Il produttore cosentino ha saputo conferire al brano un’anima internazionale: nella musica di Fearless ci viene trasmessa la sensazione del caos che la paura genera e la lotta per uscire dalle sue spire. Nel finale, in particolare la musica genera le sensazioni provate in un attacco di panico, per r

Il video girato interamente tra Rende e Cosenza, porta la firma dei registi Francesca Leale e Jacopo Sica (Fb e Insta Le Phoblime).