[VIDEO] Inaugurato a Guardavalle il “Villaggio di Natale” per un mese di festa, comunità e tradizioni

Con il taglio del nastro del Sindaco e l’arrivo di Babbo Natale, è stato ufficialmente inaugurato a Guardavalle Marina il “Villaggio di Natale”, un’iniziativa ambiziosa che si propone di ravvivare il tessuto sociale ed economico del territorio per oltre un mese, trasformando la piazza “Sotto le stelle” in un vibrante punto di incontro.

​L’evento, coordinato da Nicco Riglia, delegato dell’ufficio turismo di Guardavalle, e promosso da una sinergia tra amministrazione, commercianti, associazioni e singoli cittadini, si svolgerà dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026.

​Un Villaggio di condivisione e aggregazione

​Lo spirito dell’iniziativa è chiaro: creare un “villaggio dove la comunità… ci sia quel senso di condivisione”. L’obiettivo primario, come sottolineato dagli organizzatori, è quello di “dare un po’ di vita ad un paese” attraverso l’aggregazione e la partecipazione attiva.

​Il programma, che si estende anche al borgo e alla montagna di Guardavalle, è eccezionalmente ricco, con eventi programmati quasi ogni giorno del mese. L’iniziativa è un esempio di come “se le sinergie si incontrano… anche le cose grandi si possono fare”.

​Un Calendario ricco di Eventi per Tutti

​Il “Villaggio di Natale” offre un palinsesto denso e variegato, pensato per tutte le età:

​Laboratori e Artigianato: Le casette ospitano espositori di food e artigianato e prevedono laboratori artigianali e culinari, come “come si fa il torrone,” “la pizza,” “pittura,” e persino lezioni sulla tessitura. Sono previsti anche consigli dello chef, inclusi laboratori sul pane artistico.

​Eventi e Feste: In programma ci sono cinque grandi eventi, tra cui “Spiriziamo,” una festa della birra e il veglione di Capodanno organizzato dall’amministrazione.

​Attività per Bambini: Una grande attenzione è dedicata ai più piccoli, con l’arrivo di Babbo Natale con la slitta, giochi e laboratori artistici come “mani in pasta”.

​Tradizione e Fede: È stata data rilevanza anche al significato religioso del Natale, con l’esposizione di presepi artigianali realizzati con materiali di riciclo, per ricordare “che il Natale è Gesù, è la nascita di Gesù”.

​Offerta Gastronomica: I visitatori possono trovare una vasta gamma di prodotti tipici locali e specialità, dal Pulled Pork alle specialità di pesce come il supplì al nero di seppia e la frittura del Mediterraneo, fino ai taglieri con salumi e formaggi locali.

​La voce dell’Amministrazione e della comunità

​Il Sindaco ha espresso grande soddisfazione, confermando che l’Amministrazione Comunale ha “collaborato, ha aiutato, ha supportato le varie associazioni”. Il Primo Cittadino ha ribadito che il villaggio è concepito come “un punto di incontro” con i cittadini e i visitatori, con l’obiettivo di offrire “un Natale diverso rispetto a tutti gli anni” e sostenere l’economia circolare del paese.

​L’iniziativa non si limita a Guardavalle Marina: il 2 gennaio, a Guardavalle Superiore, si terrà il concerto di inizio anno dell’Orchestra Leonard Bernstein nella chiesa madre.

​Il Villaggio di Natale invita tutti a visitare Guardavalle per condividere queste festività in allegria e convivialità.

​Video di S1TV: Guardavalle speciale il villaggio di Natale