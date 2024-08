[VIDEO] La Madonna di Porto Salvo a Soverato ha rappresentato l’essenza della Fede

Maria Santissima di Porto Salvo anche quest’anno muove le folle e stravolge i cuori. La processione a mare segna il culmine dell’estate soveratese e conferma quanto il popolo di Dio sia in cammino insieme a Maria.

Dalla chiesetta dei pescatori, lungo la strada che porta al mare, solcando le onde seguita dall’abbraccio di migliaia di persone la statua della Madonna di Porto Salvo ha rappresentato l’essenza della Fede: semplice e profonda, radicata nelle anime dei fedeli, forte e resiliente, capace di contrastare la tristezza ed il pianto.

Da Soverato, come al solito, è partito un raggio di sole e di speranza : in un mondo apparentemente violento ed insanguinato gli esseri umani cercano il Paradiso e, nell’attesa, si sforzano di riprodurlo in terra.

Una preghiera, una processione che vanno oltre ogni apparenza dimostrando la forza della Fede e la capacità degli esseri umani di cercare il bene e praticare la bontà.

Dietro un simbolo, una statua, il cuore di Soverato pulsa e gioisce come quello dei marinai del Capitano Rocco Caminiti nel momento in cui proprio Maria Santissima di Porto Salvo li protesse dai marosi.