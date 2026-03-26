[VIDEO] La poesia si siede a tavola: a Satriano un omaggio speciale ad Alda Merini

In occasione dell’anniversario della nascita di Alda Merini, la “poetessa dei Navigli”, il mondo della ristorazione e quello della cultura si sono fusi in un connubio inedito e suggestivo. A farsi promotore di questa originale iniziativa è stato il ristorante Alla Radice di Filippo Campolo, che ha trasformato i propri spazi in un vero e proprio luogo di memoria dedicato alla celebre autrice milanese.

​Un’esperienza sensoriale tra versi e sapori

​L’evento non è stato una semplice cena, ma un percorso immersivo. Sin dall’ingresso, gli ospiti sono stati accolti da un maestoso dipinto della Merini, realizzato dallo stesso titolare, e da un’atmosfera permeata dalle sue parole. Su ogni tavolo e lungo le pareti, i frammenti delle poesie più celebri, avvolti da nastri rosa, hanno guidato i commensali attraverso l’eredità artistica e umana della poetessa.

​Il titolare ha spiegato come la filosofia dietro la serata fosse quella di rendere la cultura parte integrante della quotidianità, proprio come il cibo. Un concetto ribadito dalla presenza di libri sparsi per il locale, messi a disposizione dei clienti come invito alla lettura o come dono da portare a casa.

​Il coinvolgimento del pubblico

​Il momento centrale della serata ha visto i clienti trasformarsi in protagonisti: tra una portata e l’altra, il pubblico ha partecipato attivamente leggendo ad alta voce i versi della Merini, creando momenti di intensa convivialità. Anche il menù è stato concepito come un omaggio simbolico, con piatti studiati per richiamare i temi cari alla poetessa: l’amore, la fragilità e la rinascita.

​Il ristorante come nuovo spazio culturale

​L’iniziativa di Satriano dimostra come i luoghi del vivere comune possano evolversi. Celebrando una delle figure più amate della letteratura italiana del Novecento, il locale di Campolo ha lanciato un messaggio chiaro: anche un ristorante può diventare un presidio culturale d’eccellenza, capace di nutrire non solo il corpo, ma anche lo spirito.

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