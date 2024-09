[VIDEO] La trilogia dell’intelligenza artificiale: un viaggio tra mente, codice e informazione

Francesco Pungitore studia le profondità della tecnologia, del pensiero umano e delle sfide democratiche del nostro tempo

Nel panorama in continua evoluzione dell’intelligenza artificiale e dell’informazione, emerge una trilogia letteraria che offre una prospettiva unica su come questi temi stiano trasformando il nostro mondo. Francesco Pungitore, autore dei libri “Metafisica dell’intelligenza artificiale”, “Decoding AI” e “Mediarchia”, ci guida attraverso un viaggio intellettuale affascinante, esplorando le profondità della tecnologia, del pensiero umano e delle sfide democratiche del nostro tempo.

Nel video di accompagnamento, l’autore stesso approfondisce i temi principali trattati nei suoi tre volumi. Con “Metafisica dell’intelligenza artificiale” -presentato, su invito, al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 20023 – , Pungitore introduce i lettori alla complessità delle macchine “pensanti”, invitandoci a riflettere sulla natura stessa degli algoritmi, dell’intelligenza e sulla sua possibile evoluzione.

Il percorso prosegue con “Decoding AI”, una sorta di vocabolario dei lemmi e degli acronimi essenziali per comprendere l’intelligenza artificiale. Questo libro offre gli strumenti necessari per affrontare consapevolmente lo studio e l’utilizzo di queste tecnologie, rendendo più accessibile e comprensibile il linguaggio complesso del settore.

La trilogia si conclude con “Mediarchia: una definizione del nostro tempo”, un libro che affronta le sfide contemporanee dell’informazione e il suo impatto sul futuro delle democrazie. In un’era in cui la verità è spesso manipolata e le informazioni sono un’arma di potere, “Mediarchia” invita a una riflessione profonda sulla responsabilità dei media e sull’importanza della trasparenza e della veridicità.

Un’opera che non solo descrive i cambiamenti in atto, ma ci spinge a essere partecipi di un dialogo critico e informato su ciò che verrà. Guarda il video per scoprire di più sulla visione di Pungitore e sul percorso filosofico che ha ispirato questi tre libri fondamentali.