[VIDEO] Lavoro, opportunità per infermieri e medici in Germania

Alloggio e corso di tedesco gratuiti tra le proposte di “Nurse for Germany” illustrate nelle scorse settimane nel Catanzarese, a Chiaravalle Centrale e a Soverato da Grazia Sanzo e Klaus Dotzauer

Possibilità di lavoro in Germania per medici e infermieri italiani. Reclutamento mediato tramite agenzia, stipendio, alloggio e corso di tedesco tra i vantaggiosi benefit d’inserimento previsti. “Nurse for Germany”, con sede a Oberhausen, vanta una lunga esperienza in questo settore, con un percorso di assistenza totale. Da qualche anno sta promuovendo positivamente, anche in Calabria, questa favorevole opportunità occupazionale all’estero. Incontri conoscitivi si sono svolti, nelle scorse settimane, nel Catanzarese, a Chiaravalle Centrale e a Soverato.

“L’ostacolo della lingua – hanno spiegato nel corso dei colloqui Grazia Sanzo e Klaus Dotzauer di “Nurse for Germany” – viene superato agevolmente con i corsi dedicati, strutturati sulle specifiche esigenze della professione. Per i neo assunti, cifre adeguate alla qualità della vita e all’importanza dei compiti quotidiani da assolvere in ospedale: già in partenza, per un neo laureato si parte da circa 3.000 euro lordi”.

L’integrazione con il contesto sociale e culturale, infine, non è un problema, data la presenza di altri italiani già al lavoro nelle strutture sanitarie della zona e, soprattutto, grazie alla costante assistenza di “Nurse for Germany” anche nelle necessità personali.