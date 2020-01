VIDEO | “Le Cose Che Non Dico Mai”: disponibile il nuovo singolo di Samuele Spinetti

Una delle primissime novità musicali del 2020 porta la firma di Samuele Spinetti, Antongiulio Iorfida e dell’Associazione Musicale “MVM Rec Studio” di Vincenzo Maida (Soverato).

Il 16 gennaio, infatti, è stata pubblicata su tutti i digital store (Spotify, iTunes e altri) “Le Cose Che Non Dico Mai”, quarta fatica discografica del cantautore Samuele Spinetti, compositore e interprete del brano, che, come di consueto, ha scelto di affidarsi al paroliere Antongiulio Iorfida per il testo e all’MVM Studio per quanto riguarda Rec, Mix & Master.

Il brano, rockeggiante da cima a fondo (col valore aggiunto delle chiare influenze provenienti dall’hip-hop) , racconta, senza fronzoli, la voglia del giovane artista di tirar fuori ciò che ha dentro attraverso la musica e di emergere, mostrando a tutti il suo enorme potenziale.

Insomma, un vero e proprio manifesto del sentimento che alberga in tanti ragazzi, i quali, mediante note e parole, trasmettono al mondo intero il desiderio di esprimersi e realizzarsi.

Per Samuele è la prima “release” dell’anno e, di certo, non sarà l’ultima. Staremo a vedere, anzi, ad ascoltare. Nel frattempo, ci godiamo “Le Cose Che Non Dico Mai”.