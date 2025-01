[VIDEO] Lelah Kaur: la danza come cura dell’anima

L’emotional coach e maestra di danza orientale ospite di Francesco Pungitore a “Talk”: il 31 gennaio premiati gli operatori olistici in Calabria

Nella terza puntata di “Talk”, il programma ideato e condotto dal giornalista Francesco Pungitore, proposto sul suo canale YouTube, è stata ospite Lelah Kaur, nota emotional coach e insegnante di danza orientale.

Conosciuta per il suo impegno nella crescita personale e nel benessere olistico, Lelah ha raccontato il suo percorso professionale, culminato in iniziative innovative che coniugano arte, meditazione e consapevolezza interiore.

Durante l’intervista, Lelah ha annunciato un importante evento istituzionale: il 31 gennaio 2025, presso la Cittadella “Iole Santelli” di Catanzaro, si terrà la cerimonia di premiazione degli operatori olistici calabresi. L’iniziativa, organizzata dalla “Wio – World Interculture Organization” in collaborazione con altri enti, intende valorizzare il lavoro di chi opera nel campo del benessere, della meditazione e della danza orientale.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento per chi, come noi, crede nel potenziale trasformativo dell’olismo”, ha dichiarato Lelah, che sarà accompagnata dal collega Michelangelo Marino, esperto di “scienza della felicità”.

Italianissima, ma con radici artistiche che affondano nel Medio Oriente, Lelah ha costruito un metodo unico, la “Danza Orientale Consapevole”. Questo approccio integra i movimenti della danza con tecniche di meditazione, lavorando sui chakra e favorendo il superamento di blocchi fisici ed emotivi. “La danza può guarire l’anima” ha sottolineato Lelah, spiegando come il movimento corporeo consenta di rilasciare emozioni represse, spesso radicate fin dall’infanzia.

Dal 2017, dopo aver vissuto a Londra e a Roma, Lelah si è stabilita in Calabria, dove ha avviato il progetto “Donne in Cammino”. Pensato per le donne del territorio, il percorso offre strumenti per l’autostima e la scoperta delle proprie potenzialità, andando oltre la danza e abbracciando discipline come l’emotional coaching e le tecniche di consapevolezza interiore.

Oltre al suo impegno in Calabria, Lelah mantiene una presenza costante in eventi nazionali e internazionali, in particolare a Roma. Protagonista di trasmissioni televisive come “Ballando con le Stelle”, ha collaborato con figure di spicco del mondo dello spettacolo, portando la danza orientale sotto i riflettori di reti come Rai e Mediaset.

Con una visione che unisce tradizione e modernità, Lelah Kaur continua a ispirare il pubblico attraverso la sua arte e il suo impegno per il benessere collettivo, dimostrando come il corpo e la mente possano danzare all’unisono per ritrovare l’equilibrio interiore.