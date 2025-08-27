[VIDEO] Monasterace festeggia il secolo di vita di nonna Giuseppina: una vita di sacrifici e amore familiare

La piccola comunità di Monasterace si è riunita per celebrare un traguardo eccezionale: il centesimo compleanno della signora Giuseppina Procopio Elena Giuseppa.

Nata il 23 agosto 1925, la signora Giuseppina è la seconda donna nel paese a raggiungere l’onore del secolo di vita, un evento che ha riempito d’orgoglio l’intera cittadinanza.

La festa si è svolta nel cuore del borgo, dove la signora Giuseppina ha trascorso tutta la sua esistenza, crescendo i suoi nove figli insieme al marito, un calzolaio. La sua vita è stata segnata da un instancabile lavoro e da grandi sacrifici, come ha raccontato uno dei suoi figli nel corso della celebrazione.

Fino all’età di 60 anni, ha lavorato con dedizione nelle serre di fiori, dimostrando una forza e una tempra uniche.

​Oggi, la sua famiglia è un albero con radici profonde e rami che si estendono ben oltre i confini regionali. Giuseppina è madre di nove figli (uno dei quali purtroppo scomparso), nonna di oltre 30 nipoti e bisnonna di più di 30 pronipoti.

Per l’occasione, parenti sono arrivati da diverse città del nord Italia come Torino, Como e Milano, per non perdere l’opportunità di stringersi attorno a lei in questo giorno speciale.

​Nonostante l’età, nonna Giuseppina gode di una salute relativamente buona, come ha confermato il figlio. Soffre di pressione alta da circa 50 anni, ma non ha altri problemi di salute significativi.

Sebbene la vista si sia molto ridotta, è accudita con amore dai figli e da una badante, che le permettono di continuare a vivere una vita serena e partecipativa. La sua famiglia sottolinea quanto sia sempre stata attiva, anche nella vita parrocchiale, e si dichiara felice di vederla in salute.

La celebrazione del centenario di Giuseppina non è stata solo un omaggio a una donna straordinaria, ma anche una testimonianza del forte legame familiare e del senso di comunità che ancora oggi contraddistingue Monasterace. Una storia di vita, lavoro e amore che continua a ispirare le nuove generazioni.

VIDEO DI SOVERATO 1 TV