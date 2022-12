[VIDEO] Montepaone, consigli di benessere “Naturium” con Ugo Cotilli e Solange Levato

Proprio adesso che sta per esaurirsi la “grande abbuffata” è il momento giusto per parlarne, cominciando dal biologico: arma vincente per le ricette detox

Benessere e alimentazione sana. Temi che hanno animato un interessante “venerdì culturale” proposto dal progetto “Naturium” nella nuova sede di via Nazionale 2, a Montepaone Lido. Ospiti d’eccezione, il dottore Ugo Cotilli, specialista in nutrizione dal qualificato curriculum professionale, e la famosa personal trainer Solange Levato, seguitissima influencer della bellezza e della cultura fisica (@sole_functional_trainer, @solangetrue).

Introdotti dal saluto di Giovanni Sgrò, fondatore di “Naturium”, Cotilli e Levato hanno sottolineato l’importanza dell’intreccio inestricabile che porta i migliori risultati per stare bene: il mangiare sano e naturale, accompagnato dal movimento, in palestra e all’aria aperta. Proprio adesso che sta per esaurirsi la “grande abbuffata” di pranzi e cenoni natalizi è il momento giusto per parlarne. Cominciando dal biologico, con tanta frutta e verdura nel menu quotidiano: l’arma vincente, fresca e colorata, per qualsiasi ricetta detox.

“Tornare in linea dopo i bagordi delle vacanze è il mood del momento” ha sottolineato Solange Levato, apprezzata per i propri consigli sullo stare in forma capaci di abbracciare tutte le fasce d’età.

Sgrò ha voluto ringraziare tutti i presenti per la partecipazione e i due ospiti per il qualificato contributo culturale, sottolineando quanto sia ormai consolidato nel tempo l’impegno di sensibilizzazione che il progetto “Naturium” realizza sul territorio, toccando i temi della sostenibilità ambientale ed energetica, della consapevolezza ecologica e alimentare, del rispetto della natura e di tutte le specie viventi. Un olismo praticato e non solo teorico per rendere migliore il mondo in cui viviamo.