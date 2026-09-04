[VIDEO] Montepaone, dalla letteratura all’impresa: Giusy Staropoli Calafati ospite di Naturium

Un incontro dedicato al volto meno conosciuto della scrittrice calabrese: quello dell’imprenditrice che con Allumìa ha trasformato la Cipolla Rossa di Tropea IGP in un progetto di cosmesi naturale

Dalla scrittura all’impresa, mantenendo la Calabria come filo conduttore. Si è svolto al Naturium di Montepaone Lido l’incontro con Giusy Staropoli Calafati, scrittrice, promotrice culturale e oggi anche imprenditrice.

Un nome molto conosciuto nel panorama letterario: nel 2022 il suo romanzo Terra santissima, pubblicato da Laruffa, è stato candidato alla settantaseiesima edizione del Premio Strega, su presentazione del poeta e scrittore Corrado Calabrò.

Il progetto culturale Naturium ha scelto però di raccontare questa volta un altro volto della donna di cultura: quello di chi prova a trasformare le radici e le risorse del territorio anche in innovazione e iniziativa imprenditoriale.

Da questa visione nasce Allumìa, progetto avviato a Briatico che porta nella cosmetica naturale gli estratti della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, unendo tradizione mediterranea e ricerca. Lo stesso nome, “Allumìa”, richiama nel dialetto calabrese il concetto di fare luce, illuminare.

Durante la mattinata il pubblico ha potuto conoscere da vicino la linea e soprattutto la storia che l’ha generata: l’intuizione di guardare a uno dei prodotti simbolo della Calabria non soltanto come eccellenza alimentare, ma come possibile materia prima per una nuova filiera legata alla cura della persona.

Un incontro, dunque, non soltanto sulla cosmesi, ma sul valore delle idee: cultura e impresa come due modi diversi di raccontare la stessa terra e provare a costruirne un’immagine nuova, contemporanea e capace di innovare.

«Siamo particolarmente soddisfatti di aver ospitato Giusy Staropoli Calafati, perché Naturium vuole essere anche questo: un luogo capace di raccontare la Calabria attraverso le sue energie migliori, mettendo in dialogo cultura, impresa, identità e innovazione», ha dichiarato Giovanni Sgrò a nome del progetto culturale Naturium.