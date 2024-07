[VIDEO] Montepaone, la Calabria che brilla: economia e occupazione tra qualità e innovazione

L’incontro “Connessione Sud” ha messo in luce le eccellenze locali che hanno il potenziale per cambiare il futuro della regione

Una Calabria che produce, con qualità, impegno e innovazione. Una Calabria che genera economia ed occupazione, con ricadute positive sul territorio. Questo è emerso durante l’incontro “Connessione Sud” promosso dall’imprenditore Giovanni Sgrò a Montepaone Lido. Una bella e partecipata vetrina delle eccellenze agroalimentari locali con numerosi interventi e interessanti spunti di riflessione.

Agricoltori, marchi storici del caffè, vini, liquori, frutta secca, conserve, sottoli, lamponi, acque minerali: una vasta gamma di prodotti ha dimostrato la ricchezza di questa terra e l’importanza della scelta consapevole dei consumatori. Sgrò ha sottolineato proprio la necessità di ripartire dai consumi locali, invitando a preferire i prodotti calabresi o del Sud a parità di qualità con quelli del Nord. E non per mero campanilismo.

L’incontro, infatti, ha anche offerto una riflessione sull’autonomia differenziata, con Sgrò che ha ribadito la necessità di unità e cooperazione piuttosto che di divisione. Da 25 anni, l’imprenditore si batte per promuovere le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche della Calabria, un impegno riconosciuto dai presenti, tra cui cittadini, produttori e pionieri come Roberto Galati, oltre a marchi consolidati come Mauro e Guglielmo.

Tutti concordi nel dire che c’è un modo semplice per aiutare l’economia calabrese: comprare prodotti locali, premiando qualità, gusto, territorio e impegno. Un grande lavoro, quello di Giovanni Sgrò, che merita di essere riconosciuto e supportato.