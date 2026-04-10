​[VIDEO] Montepaone, l’Ambulatorio Solidale come modello di eccellenza: tra bilanci e nuove sfide per il territorio

​Si è tenuto presso l’Auditorium della BCC il congresso “L’Ambulatorio Solidale: Mission, attività svolta e prospettive future”, un momento di riflessione sulla sanità gratuita e sulla forza del volontariato in Calabria.

​MONTEPAONE – Non solo un punto d’arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per la sanità territoriale. A Montepaone, l’associazione di volontariato Salus et Virtus ha tracciato il bilancio di un’attività che è diventata, nel tempo, un vero pilastro per la comunità locale: l’Ambulatorio Solidale.

​Una missione di responsabilità sociale

​Il Presidente dell’associazione, il Dott. Giuseppe Messina, ha illustrato con chiarezza la visione che muove il progetto: la missione è la solidarietà, intesa come una vera e propria responsabilità sociale nei confronti degli altri. In un periodo storico complesso per il sistema sanitario, l’ambulatorio si pone come risposta concreta alle necessità dei cittadini, offrendo visite specialistiche completamente gratuite e caratterizzate da una notevole celerità.

​I numeri di un successo silenzioso

​I dati presentati durante il congresso parlano di migliaia di visite effettuate. Questo impegno non ha solo un valore umano, ma anche un impatto diretto sull’efficienza pubblica: garantendo prestazioni tempestive, l’ambulatorio riduce sensibilmente il carico di lavoro che altrimenti graverebbe sugli ospedali e sulle ASL della zona, favorendo indirettamente tutto il sistema pubblico.

​La sinergia tra istituzioni e privato sociale

​Il successo di questa iniziativa risiede in una rete virtuosa che vede coinvolti diversi attori:

​ BCC di Montepaone: La Banca di Credito Cooperativo ha dimostrato la sua vicinanza al territorio non solo mettendo a disposizione i locali, ma sostenendo economicamente il progetto. Il Dott. Messina ha sottolineato come una banca di credito cooperativo esprima la sua vera natura proprio essendo vicina alle necessità primarie dei cittadini, come la salute.

La Banca di Credito Cooperativo ha dimostrato la sua vicinanza al territorio non solo mettendo a disposizione i locali, ma sostenendo economicamente il progetto. Il Dott. Messina ha sottolineato come una banca di credito cooperativo esprima la sua vera natura proprio essendo vicina alle necessità primarie dei cittadini, come la salute. ​Il Comune di Montepaone: L’amministrazione comunale collabora attivamente mettendo a disposizione un numero dedicato e un addetto per la gestione e la pianificazione delle prenotazioni.

​Prospettive future: verso un “blocco unico” del volontariato

​L’obiettivo per il futuro è la creazione di una sinergia ancora più vasta. Il congresso è servito da invito per tutte le realtà di volontariato locali: l’ambizione è quella di coinvolgere la maggior parte delle associazioni del territorio per costituire un “blocco unico”, una massa critica capace di agire in modo coordinato per migliorare la vita quotidiana della popolazione.

​Informazioni utili

​L’Ambulatorio Solidale opera presso i locali messi a disposizione dalla BCC, situati nei pressi della sede del Comune di Montepaone. Le attività si svolgono regolarmente dal lunedì al sabato, con una flessibilità che permette aperture anche domenicali qualora le necessità dei pazienti lo richiedano. Per accedere ai servizi e prenotare una visita, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’ufficio rapporti con il pubblico del Comune di Montepaone.

​In un territorio che spesso deve affrontare sfide complesse sul fronte sanitario, l’esperienza della Salus et Virtus emerge come un esempio di eccellenza dove la professionalità medica incontra il cuore del volontariato.

SERVIZIO DI S1TV: