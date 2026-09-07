[VIDEO] Montepaone, libri e territorio: Francesco Pungitore protagonista di “Books & Wine”

Il professore ha incontrato i lettori con il suo volume “Complessità umana. Linearità artificiale”. L’evento rientra nel format mensile promosso dal progetto culturale Naturium, che abbina la presentazione di un autore alla degustazione di vini calabresi

Libri, dialogo e convivialità al centro dell’appuntamento con “Books & Wine”, il format culturale promosso da Naturium che ha ospitato a Montepaone il professore Francesco Pungitore, autore del volume “Complessità umana. Linearità artificiale”.

Nel corso dell’incontro Pungitore ha dialogato direttamente con i lettori sui temi affrontati nel libro, dedicato al rapporto tra essere umano, intelligenza artificiale, etica e trasformazioni tecnologiche. Una formula volutamente informale, pensata per superare la distanza tipica degli incontri convegnistici e favorire invece il confronto diretto tra autore e pubblico.

“Books & Wine” prevede ogni mese un appuntamento con uno scrittore, accompagnato da una degustazione di vini selezionati tra le produzioni delle cantine calabresi. Cultura e territorio vengono così messi in relazione all’interno di una cornice conviviale, nella quale il libro resta il punto di partenza per il dialogo e la condivisione.

A curare l’iniziativa, nell’ambito del progetto Naturium, Giovanni Sgrò e Roberta Ussia. All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Montepaone Mario Migliarese, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.

Numerosa la partecipazione del pubblico, per una serata che ha confermato l’interesse verso una formula capace di avvicinare la divulgazione culturale alla dimensione quotidiana dell’incontro tra persone.