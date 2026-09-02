[VIDEO] Montepaone Lido, l’estate continua anche a settembre

Spiagge ancora frequentate e mare cristallino. Il sindaco Mario Migliarese: “Una stagione da tutto esaurito”

È settembre, ma a Montepaone Lido qualcuno scherza dicendo che potrebbe essere tranquillamente il “33 agosto”.

L’estate, infatti, sembra non avere alcuna intenzione di lasciare la costa ionica. Le spiagge continuano ad accogliere villeggianti e residenti che, complice un clima ancora decisamente favorevole, approfittano di queste giornate per concedersi un ultimo scampolo di vacanza.

A rendere il quadro ancora più suggestivo ci pensa il vento di ponente, che in queste ore regala un mare particolarmente limpido e un’acqua cristallina, invitando molti a prolungare bagni e giornate sotto l’ombrellone.

Un’atmosfera quasi da piena estate, nonostante il calendario ci abbia ormai portati nel mese di settembre e la riapertura delle scuole sia distante ormai soltanto poche settimane.

Per Montepaone Lido si avvia così verso la conclusione una stagione particolarmente positiva sul fronte delle presenze turistiche.

A tracciare un bilancio decisamente soddisfacente è il sindaco Mario Migliarese, che parla di “un’estate da tutto esaurito” per la cittadina ionica.

Numeri, presenze e spiagge affollate che confermano ancora una volta la forte vocazione turistica del territorio. E a Montepaone Lido l’estate continua.