[VIDEO] Montepaone, presentata la IV edizione del Riflessi Sonori Piano Festival

Al Naturium la conferenza stampa con Laura Montuoro, Davide Cerullo e Roberta Ussia: musica, cultura e territorio al centro di un progetto che cresce ogni anno

Si è svolta presso lo spazio culturale Naturium di Montepaone Lido, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Riflessi Sonori Piano Festival, la raffinata rassegna musicale ideata dal pianista e docente Davide Cerullo, con la direzione dell’Associazione culturale Riflessi Sonori presieduta da Laura Montuoro.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale calabrese, che anche quest’anno offrirà al pubblico un programma ricco e di altissimo livello artistico, con concerti che si svolgeranno tra l’anfiteatro sul lungomare Nausicaa e la cornice storica di Palazzo Cesare Pirrò.

Ad aprire i lavori, la presidente dell’associazione Laura Montuoro ha evidenziato “la qualità artistica e progettuale che sin dall’inizio ha contraddistinto il Festival, capace di crescere nel tempo e di attirare sempre più interesse grazie a un’offerta musicale ricercata, curata e mai scontata”.

Il direttore artistico Davide Cerullo ha presentato nel dettaglio il calendario della rassegna, sottolineando la presenza di artisti di talento e un’impostazione musicale che spazia dal jazz contemporaneo al grande repertorio pianistico classico. “Riflessi Sonori – ha affermato – è un progetto nato dal desiderio di condividere bellezza, formazione e passione musicale, in luoghi che parlano al cuore e alla memoria collettiva. Anche quest’anno sarà un viaggio emozionante tra le note”.

Particolarmente significativa la testimonianza di Roberta Ussia, intervenuta per conto del progetto culturale Naturium, main sponsor del Festival: “Sostenere il Riflessi Sonori Piano Festival significa contribuire in modo concreto alla crescita culturale del nostro territorio. Naturium – ha dichiarato – è da sempre motore di iniziative che valorizzano la comunità, promuovendo l’arte, la natura e l’educazione alla bellezza come leve di sviluppo sostenibile”.

Un grande evento, dunque, non solo per Montepaone ma per l’intera regione Calabria, che conferma la sua vocazione a ospitare momenti di cultura autentica e di alta qualità. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito.

Gli appuntamenti del Riflessi Sonori Piano Festival si terranno il 31 luglio alle ore 22.00 con il Francesco Scaramuzzino Trio all’anfiteatro del lungomare Nausicaa, e poi il 4, l’8 e il 12 agosto alle ore 21.30 a Palazzo Cesare Pirrò, con le esibizioni rispettivamente delle pianiste Allegra Ciancio, Elisa Luna De Rango e Sidney Rotundo, interpreti di un repertorio che spazia da Schumann a Chopin, da Bach a Liszt.

La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Montepaone, guidata dal sindaco Mario Migliarese.