[VIDEO] Naturium, evento culturale il 13 luglio al Parco Scolacium

Mattinata di storia, svago e riflessione dedicata ai giovani, con visita guidata gratuita per tutti i partecipanti

Una mattinata di storia, svago, cultura e dialogo dedicata ai giovani. È quanto propone il progetto culturale Naturium nell’ambito della propria programmazione estiva. Appuntamento il 13 luglio alle ore 10 al Parco archeologico Scolacium di Borgia (località Roccelletta).

La partecipazione all’evento, aperto a tutti gli studenti degli istituti superiori calabresi, è totalmente gratuita, previa prenotazione al 339.7624168. I ragazzi verranno accompagnati in una escursione al sito archeologico, guidati dal competente commento del prof. Francesco Pungitore (giornalista, scrittore, docente di Storia e Filosofia nei Licei).

Successivamente, immersi nella bellezza naturale del Parco, i partecipanti daranno vita a un debate sui temi dell’educazione, del lavoro, delle prospettive future del nostro Paese. Argomenti che più preoccupano le nuove generazioni.

Gli adulti presenti non faranno altro che ascoltare, in un clima di apertura e condivisione, le idee e gli orizzonti di pensiero che i giovani sentono di voler esprimere.

A tutti, in omaggio, gli speciali gadget a tema: maglietta e cappellino evento Naturium.