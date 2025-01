[VIDEO] Neuropsicofonia: musica e terapia per vivere meglio

Adriano Formoso si racconta nella rubrica “Talk” di Francesco Pungitore

Adriano Formoso, psicologo, psicoterapeuta e cantautore di origini calabresi che vive e lavora a Milano, è stato il protagonista della seconda puntata di “Talk”, la rubrica di approfondimento ideata e condotta dal giornalista Francesco Pungitore su YouTube.

In occasione della ripartenza del suo tour nazionale, Formoso ha condiviso la sua visione innovativa della psicologia e della musica come strumenti complementari per il benessere.

Chi è Adriano Formoso

Adriano Formoso non è solo uno psicoterapeuta e psicoanalista di gruppo: è anche naturopata-omeopata e cantautore, una figura poliedrica che unisce scienza e arte per creare esperienze terapeutiche uniche. Fondatore della Neuropsicofonia, una disciplina che indaga il legame profondo tra suono, frequenza, armonia e cervello, Formoso utilizza la musica come mezzo per migliorare la salute mentale e fisica.

Nel 2023 ha debuttato con il “Formoso Therapy Show”, uno spettacolo che combina musica e psicologia in un format innovativo per promuovere il benessere psicologico del pubblico.

Lo show, che ha avuto il suo esordio il 30 giugno al Teatro San Babila di Milano, è stato accolto con entusiasmo e sta ora ripartendo per un tour nazionale, con Milano come tappa iniziale.

L’intervista su “Talk”

Nell’intervista condotta da Francesco Pungitore, Formoso ha raccontato la genesi e l’evoluzione della Neuropsicofonia, spiegando come la musica possa influire positivamente sul cervello e sulle emozioni. Ha anche descritto il “Formoso Therapy Show” come un’esperienza immersiva che intreccia momenti di ascolto e partecipazione, regalando al pubblico non solo intrattenimento, ma anche strumenti concreti per migliorare il proprio benessere.

“La musica è un linguaggio universale che raggiunge il cuore e la mente. Con la Neuropsicofonia voglio offrire un percorso di crescita personale che coinvolga corpo, mente ed emozioni”, ha dichiarato Formoso durante la puntata.

Il messaggio di Formoso

Attraverso il suo lavoro clinico e artistico, Adriano Formoso dimostra come psicologia e musica possano integrarsi per creare un approccio unico al benessere. La sua carriera è un esempio di come le competenze scientifiche e le passioni personali possano unirsi per offrire valore alla comunità.

L’intervista è disponibile sul canale YouTube di Francesco Pungitore, dove il pubblico può scoprire di più su un professionista che continua a innovare il panorama della psicologia in Italia.