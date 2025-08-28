​[VIDEO] “Note del Borgo”: Il tenore Lorenzo Papasodero incanta Satriano

Una serata all’insegna della grande musica ha avvolto la Piazza Spirito Santo di Satriano, dove il tenore locale Lorenzo Papasodero ha tenuto un concerto memorabile.

L’evento, parte della quinta edizione di “Note del Borgo”, ha richiamato una folla entusiasta, composta da residenti e visitatori, accorsi per ascoltare la voce del talentuoso artista.

Papasodero ha offerto un repertorio variegato e affascinante, spaziando dalle più celebri arie d’opera a classici intramontabili della tradizione napoletana. Il pubblico ha manifestato il proprio entusiasmo con continui applausi e ovazioni in piedi, in particolare durante l’esecuzione di pezzi iconici come “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini, “Vesti la giubba” dai Pagliacci di Leoncavallo e “Nessun dorma” dalla Turandot. La performance è stata arricchita anche da brani napoletani come “O sole mio” e “Funiculì, Funiculà”.

Il tenore è stato accompagnato dall’Orchestra di Guardavalle, un gruppo di professionisti diretti dal Maestro Francesco Menniti, che ha contribuito a creare un’atmosfera magica.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il tributo a due amanti della musica satrianesi, Tonino Arena e Sergio Marotti. In loro memoria, Papasodero ha cantato “Nella fantasia” di Ennio Morricone, mentre su un grande schermo scorrevano le loro immagini, un gesto che ha commosso l’intera piazza.

​Il gran finale ha visto il tenore esibirsi al fianco di Eleonora Pisano in un’interpretazione di “Libiamo nei calici” dalla Traviata di Verdi, chiudendo in bellezza una serata che ha celebrato il talento locale e la passione per la musica.

SERVIZIO DI SOVERATO 1 TV