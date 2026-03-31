[VIDEO] ​Note di Speranza: Soverato si mobilita per Niscemi con un concerto Gospel di solidarietà

Quando la musica incontra la solidarietà, le distanze si annullano. È quanto accaduto a Soverato, dove il Soroptimist Club locale ha organizzato una serata speciale all’insegna del canto Gospel per raccogliere fondi a favore della comunità di Niscemi, duramente colpita da una devastante frana lo scorso gennaio.

​Un aiuto concreto contro il fango

​La cittadina siciliana, in provincia di Caltanissetta, sta affrontando un momento drammatico: lo smottamento del terreno non ha solo messo in ginocchio diverse famiglie distruggendo abitazioni, ma ha travolto anche il patrimonio culturale locale, colpendo biblioteche e archivi storici.

​“La presidente del club di Niscemi ha lanciato un appello a tutti i 164 club d’Italia,” ha spiegato Gisella Mirarchi, Presidente del Soroptimist Club di Soverato. “Siamo consapevoli che non risolveremo noi tutti i loro problemi, ma era fondamentale dire: Soverato c’è.”

​Il Gospel come inno alla rinascita

​La scelta del repertorio non è stata casuale. I cori gospel intervenuti hanno eseguito brani che sono veri e propri inni alla resilienza. Come sottolineato durante la serata, il genere Gospel – nato dal dolore ma rivolto alla speranza – si sposa perfettamente con la situazione di Niscemi.

​Carmela Pisano, socia del club, ha richiamato l’attenzione sul significato profondo della serata citando il celebre brano “Nobody Knows the Trouble I’ve Seen”: “Nessuno conosce il mio dolore… Noi quel dolore della popolazione di Niscemi l’abbiamo visto e stasera siamo qui a cantare e pregare per loro”.

​Sorellanza e territorio

​L’iniziativa, che ha goduto del patrocinio gratuito del Comune di Soverato, sottolinea la missione principale del Soroptimist: la solidarietà e l’unione tra donne. La giornalista Letizia Varano, che ha presentato l’evento, ha ribadito come questo sforzo congiunto serva a far sentire la vicinanza della Calabria alla Sicilia, due terre spesso accomunate dalle fragilità del territorio e dalla forza della propria gente.

​Il titolo scelto per la serata, “Note di speranza – Insieme per Niscemi”, riassume perfettamente il senso di un evento dove la beneficenza non è stata solo un atto formale, ma un abbraccio collettivo tra due comunità distanti geograficamente ma unite dal cuore.

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