Dobbiamo rimanere in casa. La musica, però, può e deve continuare a uscire. A riempire le nostre vite. Emanuele (in arte Demos) e il suo migliore amico, Pietro (in arte Retro), hanno approfittato della quarantena per reinterpretare “Al di là dell’amore” di Brunori Sas, con un testo che Antongiulio Iorfida, il loro paroliere di fiducia, ha reso aderente al periodo che stiamo attraversando.