[VIDEO] Online “Normalità”, primo singolo della giovane cantante catanzarese Naomi e della vocal coach Yamila Asero

E’ online su tutte le principali piattaforme social “Normalità”, primo singolo della giovane cantante catanzarese Naomi e della celebre vocal coach argentina Yamila Asero. La canzone scritta da Carlo Rizioli e Simone Batia prodotta dallo stesso Rizioli vuole essere un inno alla normalità dopo oltre un anno di pandemia. In un mix di italiano e spagnolo Naomi Vigliarolo, una bimba di 8 anni di Catanzaro, e la sua insegnante di canto Yamila Asero lanciano un messaggio di speranza, quello, appunto, del ritorno alla normalità.

Una vita fatta di relazioni sociali senza distanze, incontri, abbracci, giochi. Soprattutto per i più piccoli, per bambini come Naomi che vorrebbero non solo parlare o studiare con la propria maestra ma anche abbracciarla e giocare insieme. E questo la piccola catanzarese lo canta con tutta la dolcezza e la naturalezza che ha.

La canzone scritta dal duo Rizioli – Baita con parole semplici ma allo stesso tempo significative viene interpretata con grande naturalezza dalla giovane Naomi e dalla bravissima Yamila Asero. Rizioli, autore tra l’altro di tantissimi brani di successo come “Sarò libera” di Emma, “Fino all’estasi” di Eros Ramazzotti, “Scusami amore” di Marco Carta, “Anna che non si volta”, “Diamanti e caramelle” e “Onde d’inverno” per gli Stadio, insieme a Batia è riuscito a scrivere una vera e propria “poesia musicata” che vuole essere uno slancio verso la quotidianità dopo più di dodici mesi di “anormalità”. Da oggi, quindi, è finalmente possibile ascoltare “Normalità”