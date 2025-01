[VIDEO] Online, “Un amico vero”, il nuovo cortometraggio di Giuseppe de Candia

È online “Un amico vero”, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Giuseppe de Candia, che affronta con tocco delicato e profondo il tema della paura di crescere e del coraggio necessario per affrontare il futuro.

Dopo l’ottimo riscontro delle sue precedenti produzioni, “Scrivimi per sbaglio” ed “E prometto di esserti fedele sempre”, il giovane regista pugliese torna con una storia capace di emozionare e far riflettere. De Candia interpreta Dennis, un ragazzo di 25 anni che si sente sopraffatto dalla solitudine e dalle responsabilità della vita adulta.

La sua esistenza prende una piega inaspettata quando riappare Milo, l’amico immaginario della sua infanzia. Milo, interpretato dal giovane e talentuoso attore Antonio d’Amore, incarna dolcezza e vivacità, regalando al personaggio una presenza luminosa e indimenticabile. D’Amore è uno dei giovanissimi interpreti formati dalla Compagnia dei Teatranti, diretta da Lella Mastrapasqua, che ha contribuito a portare sullo schermo freschezza e naturalezza attraverso il talento dei piccoli attori.

Grande riscontro per la prima proiezione del cortometraggio, svoltasi a Novembre al Cinema Politeama Italia di Bisceglie. Il cast era presente in sala, che ha registrato il tutto esaurito.

Girato interamente in Puglia, il cortometraggio si avvale di una squadra tecnica di grande qualità: Davide Marangia alla direzione della fotografia e Claudia Simone come aiuto regia. Le emozionanti musiche originali, firmate da Fabio di Liddo, completano l’opera, sottolineando con sensibilità ogni momento della narrazione.

“Un amico vero” invita gli spettatori a intraprendere un viaggio emozionante tra nostalgia e speranza, riscoprendo il bambino che è in ognuno di noi e trovando la forza di abbracciare il futuro.