[VIDEO] Pasquale Ficchì porta la Calabria nelle più grandi città d’Italia

Pasquale Ficchì porta la Calabria nelle più grandi città d’Italia. In onda live negli schermi di aeroporti e metropolitane Il live short chitarra e voce di “Conto alla Rovescia” di Pasquale Ficchì, presentato da Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci, sarà in onda nella settimana dall’11 al 17 maggio su 433 schermi e 80 stazioni nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e Genova e in 15 Aeroporti d’Italia.

Pasquale Ficchì cantautore e attore di San Nicola da Crissa, col suo brano “Conto alla rovescia” porta sui grandi schermi il piccolo centro delle preserre vibonesi. La Canzone è dedicata alla Rinascita della Donna!

Un messaggio di speranza a tutte le donne che vivono in situazioni di difficoltà. Si può tornare a sorridere e…RESPIRARE!

Il pezzo andrà in rotazione con i brani di altri 5 artisti Italiani selezionati da #MetroMusic by Telesia. Dal 12 Maggio alle 18.00 lo short del brano live potrà essere visto sulla pagina Facebook di Telesia.