[VIDEO] Pescata una seppia da record, oltre 15 chili di peso e due metri di lunghezza con i tentacoli

Una pescata che sa di miracoloso. Grande sorpresa per un pescatore che a bordo della sua barca, ha effettuato con la sua nassa una cattura di una seppia da record, circa oltre 15kg pesava il cefalopode giurassico e due metri di lunghezza con i tentacoli.

Facile immaginare l’entusiasmo del pescatore e dei suoi colleghi immortalati nella clip diventata virale. In questo periodo le seppie risalgono il mediterraneo arrivando dalle coste africane per deporre le uova. In genere gli esemplari non superano mai i due chilogrammi di peso.

Tanta la soddisfazione del giovane per quello che si può definire davvero,una pesca miracolosa.

La seppia pescata, mostrato con orgoglio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è anche la dimostrazione del buon stato di salute del nostro mare. Di seguito il video della cattura dell’enorme cefalopode: