VIDEO | “Piccolo” ma grande: fuori il nuovo singolo di Samuele Spinetti

Dal 28 giugno 2019, è disponibile su tutti gli store musicali online (Spotify, iTunes, Instagram Music, ecc.) “Piccolo”, il nuovo singolo di Samuele Spinetti.

Il brano racconta l’infanzia in maniera schietta, cruda, senza fronzoli: è lo sfogo, in parole e note, di un bimbo cresciuto troppo in fretta, fra rabbia, consapevolezza e voglia di riscatto.

Il testo è di Antongiulio Iorfida (23) che, dopo l’esperienza al Cet di Mogol, ha deciso di perseguire il sogno di restituire linfa al cantautorato italiano, affiancando tanti giovani musicisti e performer nel loro percorso di crescita artistica e professionale.

Fra questi, appunto, Samuele Spinetti (18), compositore e interprete di “Piccolo”; studente di chitarra presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, si è lanciato nel mercato discografico già nello scorso maggio col brano “Amarti troppo”, composto sempre da lui e da Antongiulio.

Entrambi i brani sono stati prodotti presso l’MVM Rec Studio di Soverato di Vincenzo Maida (37), che da anni mette la sua enorme esperienza al servizio degli artisti del comprensorio, soprattutto dei più giovani.

In una stagione estiva costellata di tormentoni, “Piccolo” non lo è e non intende diventarlo: è, piuttosto, una canzone che punta a far riflettere e a volare con l’immaginazione, un tassello del mosaico di inediti che Spinetti e Iorfida stanno costruendo per ritagliarsi un posto nel variegato mondo della musica contemporanea. Del resto, sognare non costa nulla.