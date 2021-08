[VIDEO] Premi Naturium, Dika: riconoscimenti al merito e all’impegno

L’Alfiere della Repubblica condurrà la serata di domani a Montepaone

Raccontare il meglio della Calabria, come terra di inesplorate bellezze, senza obliarne le criticità da affrontare sul terreno del confronto e del dialogo. Su queste basi nasce l’evento del 16 agosto, in programma alle ore 21.30 a Montepaone Lido, “La mia terra non è utopia”. Un momento di riflessione ma anche di condivisione per il progetto culturale “Naturium” da tantissimi anni impegnato sul territorio regionale con qualificate iniziative al servizio delle comunità.

Sarà anche l’occasione per celebrare l’edizione 2021 dei prestigiosi premi “Naturium” con la speciale conduzione dell’Alfiere della Repubblica Bernard Dika. Nel commentare l’iniziativa, Dika ha definito i premi “un riconoscimento al merito professionale e all’impegno sociale e civile”.

“Non a caso – ha sottolineato – le speciali benemerenze verranno consegnate a tre figure molto legate ai territori, capaci di spendersi quotidianamente al servizio delle comunità, ognuno con le proprie competenze”.

La cerimonia di consegna del riconoscimento che porta il nome dell’omonimo progetto culturale si svolgerà il prossimo 16 agosto, alle ore 21.30, nell’auditorium sul lungomare di Montepaone.