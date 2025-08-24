[VIDEO] Presentato a S. Andrea Jonio il libro della magistrata Annamaria Frustaci “Un sole che mai tramonta”

Nella sala consiliare del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, si è tenuta la presentazione del nuovo libro della magistrata Annamaria Frustaci, dal titolo “Un sole che mai tramonta”.

L’opera, definita come un romanzo, si focalizza sulla strage di Firenze del 1993 e sulla storia di Nadia Nencioni, una bambina di otto anni rimasta vittima insieme alla sua famiglia.

Durante l’evento, la magistrata Frustaci ha sottolineato lo scopo del suo libro: rendere il fenomeno mafioso comprensibile ai giovani e mostrare come la mafia non sia un problema circoscritto al Sud Italia, ma una piaga di portata nazionale e internazionale.

​Il video ha ricostruito i fatti della strage del 1993, spiegando che Cosa Nostra aveva intrapreso una strategia di attacchi con l’obiettivo di seminare il panico e condizionare le scelte legislative dello Stato.

Gli attentati si verificarono a Firenze, Milano e Roma, e quello di Firenze, dove perse la vita la famiglia Nencioni, fu il risultato di una scelta casuale di un obiettivo storico-artistico.

​Un altro punto saliente emerso dalla presentazione è la figura di Antonino Caponnetto, un’importante personalità che ha promosso una cultura della legalità come antidoto alla mafia.

Come ha affermato Caponnetto, la crescita personale e spirituale, in particolare quella veicolata dall’istruzione scolastica, rappresenta l’arma più efficace per combattere la criminalità organizzata.

​Il presidente della Proloco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, che ha promosso l’evento, ha concluso l’incontro ribadendo che l’obiettivo principale è unire cultura, conoscenza e giustizia per costruire una società migliore.

