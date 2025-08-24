[VIDEO] Presentato a S. Andrea Jonio il libro della magistrata Annamaria Frustaci “Un sole che mai tramonta”

Nella sala consiliare del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, si è tenuta la presentazione del nuovo libro della magistrata Annamaria Frustaci, dal titolo “Un sole che mai tramonta”.
L’opera, definita come un romanzo, si focalizza sulla strage di Firenze del 1993 e sulla storia di Nadia Nencioni, una bambina di otto anni rimasta vittima insieme alla sua famiglia.
Durante l’evento, la magistrata Frustaci ha sottolineato lo scopo del suo libro: rendere il fenomeno mafioso comprensibile ai giovani e mostrare come la mafia non sia un problema circoscritto al Sud Italia, ma una piaga di portata nazionale e internazionale.
Il video ha ricostruito i fatti della strage del 1993, spiegando che Cosa Nostra aveva intrapreso una strategia di attacchi con l’obiettivo di seminare il panico e condizionare le scelte legislative dello Stato.
Gli attentati si verificarono a Firenze, Milano e Roma, e quello di Firenze, dove perse la vita la famiglia Nencioni, fu il risultato di una scelta casuale di un obiettivo storico-artistico.
Un altro punto saliente emerso dalla presentazione è la figura di Antonino Caponnetto, un’importante personalità che ha promosso una cultura della legalità come antidoto alla mafia.
Come ha affermato Caponnetto, la crescita personale e spirituale, in particolare quella veicolata dall’istruzione scolastica, rappresenta l’arma più efficace per combattere la criminalità organizzata.
Il presidente della Proloco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, che ha promosso l’evento, ha concluso l’incontro ribadendo che l’obiettivo principale è unire cultura, conoscenza e giustizia per costruire una società migliore.
SERVIZIO DI SOVERATO 1 TV