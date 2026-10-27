[VIDEO] San Sostene, l’arte che racconta il territorio: prosegue il successo del “Borgo Parlante”

Nuove opere, contributi privati e una forte identità locale al centro del progetto che trasforma il borgo calabrese in una galleria d’arte a cielo aperto.

​SAN SOSTENE — Continua a crescere e a far parlare di sé il progetto del “Borgo Parlante” di San Sostene. Forte di un consenso straordinario e di un riscontro di pubblico eccezionale, l’iniziativa si arricchisce di nuove opere artistiche, pensate per valorizzare e raccontare l’identità profonda del territorio.

​A dare nuovo slancio all’iniziativa è anche il sostegno concreto del settore privato. Tra i contributi di maggior rilievo spicca quello della Spectrum Brands Italia Srl (società del gruppo Basilio della Città Metropolitana di Milano), che ha voluto finanziare la realizzazione di un’opera dedicata alla ricchezza dei fondali marini della costa ionica che bagna il territorio.

​Un museo a cielo aperto tra natura e tradizione

​Il progetto punta a fare di San Sostene una vera e propria mostra d’arte permanente all’aperto. Nelle nuove installazioni trovano spazio elementi simbolo della biodiversità e del paesaggio locale: dai fondali marini che ospitano le celebri tartarughe Caretta caretta fino agli elementi naturali che definiscono l’ecosistema e la cultura della zona.

​L’obiettivo dell’amministrazione e dei promotori non è solo quello di abbellire le vie del paese, ma di creare un legame visivo e culturale autentico:

​”Vogliamo fare arte, ma un’arte identitaria”, è la linea guida che caratterizza l’iniziativa. “Chi viene a San Sostene deve poter vedere ciò che descrive e racconta il nostro territorio.”

​Una varietà di linguaggi artistici

​Il percorso si distingue anche per la pluralità dei linguaggi visivi impiegati. Le strade del borgo offrono ai visitatori una gamma variegata di tecniche artistiche, che spaziano dalla ceramica in bassorilievo alla pittura tradizionale. Una scelta stilistica pensata per offrire un’esperienza visiva ricca e dinamica a chi sceglie di passeggiare tra i vicoli.

​Un volano per il turismo e la comunità

​Il “Borgo Parlante” si conferma così un modello vincente, capace di attrarre non solo appassionati d’arte e turisti curiosi, ma anche quanti – originari della zona – tornano alle proprie radici per riscoprire e vivere la bellezza autentica del borgo. Visto il successo riscosso, gli organizzatori confermano che il progetto continuerà a espandersi anche nei prossimi anni con nuovi interventi.

​Puoi guardare il video completo del servizio qui: