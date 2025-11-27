[VIDEO] Santa Caterina dello Ionio: Fede, storia e i 33 anni della tradizione de “Il Cotto”

A Santa Caterina dello Ionio il profondo legame con la storia e la devozione si rinnova ogni anno attraverso due pilastri della vita comunitaria: la solennità di Santa Caterina Vergine e Martire e l’antica, ma rivitalizzata, tradizione culinaria de “Il Cotto”. Un video-reportage del canale S1 Notizie ci guida alla scoperta di queste usanze che richiamano in paese la comunità intera e i tanti emigrati.

​La Devota Custodia della Confraternita

​La memoria e la fede del paese sono custodite dalla Confraternita di Santa Caterina Vergine e Martire, una delle più antiche della fascia ionica, fondata il 10 giugno 1530. Come spiega il priore, la Santa è celebrata in due occasioni principali:

​La festa liturgica: Si svolge il 25 novembre, giorno della solennità, preceduta dalla “Tredicina” di preghiera che inizia il 12 novembre. Questa è considerata la celebrazione più sentita, capace di unire l’intera comunità, sia del paese che della Marina.

​La festa estiva: Si tiene la seconda domenica di luglio, pensata in particolare per gli emigrati, offrendo loro l’opportunità di tornare al paese d’origine e partecipare alla processione.

​Il culto di Santa Caterina, di origine orientale, è legato a una leggenda locale secondo cui la Santa apparve proprio nel luogo dove sorge l’attuale chiesa per scacciare i Saraceni, salvando l’antico centro abitato.

Il sacerdote aggiunge che la martire era nota per la sua intelligenza, tanto da saper confutare i filosofi inviati dall’imperatore, convertendoli al Cristianesimo. La sua storia di fede incrollabile è simboleggiata dalla ruota chiodata, uno degli strumenti del suo martirio.

​La Rinascita del “Cotto” con la Famiglia Ceraso

​Parallelamente alle celebrazioni religiose, si è consolidata la tradizione gastronomica de “Il Cotto”, curata da 33 anni dalla famiglia Ceraso. La tradizione affonda le radici nella fiera del 25 novembre, quando l’usanza vedeva le famiglie radunarsi per macellare il maiale e consumarne le carni la sera stessa.

​La famiglia Ceraso ha preso in carico questa eredità, trasformando l’appuntamento da un evento di un solo giorno a otto serate di festa e convivialità. Nonostante in passato fossero più le famiglie coinvolte, oggi sono rimasti solo loro a portare avanti questa tradizione.

​L’evento è diventato un vero e proprio richiamo internazionale. Ogni sera, vengono gestite circa 240 persone, per un totale di 1600-1700 presenze nel corso degli otto giorni. Gli ospiti arrivano da ogni parte d’Italia e d’Europa, con presenze da Milano, Modena, Svizzera e Germania, spinti più dalla tradizione che dal semplice pasto.

​La chiave del successo risiede anche nell’autenticità dei prodotti: tutto ciò che viene servito, dalle frittole (carne di maiale, capicollo, salsicce) al vino e alla frutta, è il risultato della produzione propria della storica azienda agricola di famiglia.

​Di seguito puoi vedere il video completo La tradizione del Cotto a Santa Caterina dello Ionio