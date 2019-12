VIDEO | Satriano, la magia del Presepe vivente al Mulino

Il presepe vivente allestito a Satriano Alta per iniziativa delle Parrocchie di S.Maria d’Altavilla e di S.Maria della Pace col patrocinio del Comune di Satriano ha riscosso tanto successo nella prima rappresentazione che si è tenuta nei giorni scorsi (la prossima è prevista il 5 gennaio 2020).

La rappresentazione della nascita di Cristo si è svolta nella splendida cornice di località Cantore un luogo meraviglioso che guarda verso il golfo di Squillace a pochi minuti d’auto dalla montagna (monte Fiorino) e a pochi minuti dal mare.

Il presepe è stato messo a punto nell’area circostante il vecchio mulino ad acqua, storica struttura satrianese, un posto che ha reso suggestivo il paesaggio che con il presepe si è reso carico di significato religioso.

La rappresentazione della nascita di Gesù che nasce da tradizioni medievali ha trovato in quel luogo in cui è stato allestito per merito dell’impegno di tanti uomini e donne, non solo una sede suggestiva per la sua rappresentazione ma anche il luogo ideale per il suo messaggio di spiritualità che lo ha reso nel suo aspetto dinamico, davvero straordinario.

Il bue, l’asinello, le donne al lavoro, il piccolo Gesù, la Madonna, San Giuseppe, i re magi, i pastorelli, il panificio, la mangiatoia e tanti altri altri personaggi hanno segnato un momento importante per la collettività satrianese per la gioia e il successo di tanti che si sono adoperati nella sua riuscita. Riportiamo alcune immagini della manifestazione e un video.

Fabio Guarna – Soverato News