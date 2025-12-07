[VIDEO] Soverato accende la magia: Via Trento e Trieste si trasforma nel “Giardino Incantato”

La magia del Natale ha illuminato Soverato con l’inaugurazione ufficiale del “Giardino Incantato”, che ha trasformato Via Trento e Trieste nel cuore pulsante delle festività cittadine.

L’evento, tenutosi il 6 dicembre 2025 alle ore 17:30, ha visto la storica via accendersi di una scintillante scenografia di luci, colori e spirito natalizio.

​L’iniziativa, presentata come un “percorso di emozioni nel segno della comunità”, ha creato un’atmosfera fiabesca e accogliente. Il Giardino Incantato non è solo un allestimento, ma un vero e proprio universo scenografico arricchito da luminose installazioni, alberi decorati e figure eleganti come le renne.

Per i cittadini, l’area si configura come un luogo di socialità, offrendo un ritorno alla meraviglia dell’infanzia e un’occasione per condividere momenti di gioia e allegria.

​Un Progetto collettivo di comunità

​L’allestimento è il frutto della passione e del duro lavoro dei volontari del Quartiere Caramante, realizzato con il supporto dell’Amministrazione Comunale, che ha permesso di potenziare l’allestimento con dettagli curati e installazioni.

Questo progetto gratuito e aperto a tutti è stato definito un “abbraccio collettivo di speranza e allegria”, mettendo in risalto i valori di solidarietà, amicizia e cooperazione che uniscono la comunità soveratese durante le feste.

​Il Contenuto del Video Reportage

​L’atmosfera festosa e la bellezza dell’allestimento sono state documentate da un video reportage intitolato “Soverato Il giardino Incantato 2025”, realizzato dal canale S1 NOTIZIE.

Il video funge da testimonianza visiva dell’evento e della grande partecipazione di famiglie e bambini che si sono radunati per il taglio del nastro, pronti a lasciarsi trasportare dallo spirito del Natale.

​Il Giardino Incantato accompagnerà i visitatori per tutto il periodo delle festività, promettendo momenti memorabili fino al 5 gennaio.

​Video di S1TV – Soverato Il giardino Incantato 2025