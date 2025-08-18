[VIDEO] Soverato, applausi ed entusiasmo per Gabriele Galli alla Flex Gym

Il campione internazionale ha fatto tappa anche al Naturium: allenamento, alimentazione e valori al centro dell’incontro

Grande successo alla Flex Gym di Soverato, dove il giovane campione internazionale Gabriele Galli ha conquistato il pubblico con la sua energia e il suo approccio autentico. Tra gli applausi dei presenti, l’atleta si è raccontato con semplicità e passione, offrendo uno spaccato della vita quotidiana di chi fa del bodybuilding natural una vera e propria filosofia di vita.

Presentato da Giovanni Sgrò, Galli ha parlato dei suoi metodi di preparazione, delle quattro ore di allenamento intenso ogni giorno e di un’alimentazione curata nei dettagli, attenta alla sostenibilità e ai prodotti biologici.

“La disciplina e la costanza – ha sottolineato – non sono solo strumenti per migliorare il fisico, ma valori che aiutano a vivere meglio in ogni ambito della vita”.

Durante la sua permanenza in Calabria, il campione ha voluto visitare anche il Naturium di Montepaone, rimanendo colpito dalla quantità e qualità dei prodotti presenti: un segno concreto di quanto il suo percorso sportivo sia strettamente legato alla promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Oltre al rigore e alla determinazione, ciò che ha colpito i presenti è stato l’approccio umano di Galli: sincero, aperto, disponibile. Una testimonianza che ha reso l’incontro non solo un momento formativo per atleti e appassionati, ma anche un’occasione di confronto su valori condivisi come rispetto, educazione e benessere.

Tra il pubblico, anche la personal trainer Solange Levato, che ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando la qualità dell’evento e l’importanza di queste occasioni di crescita sportiva e personale per la comunità.

Il seminario alla Flex Gym, realizzato in collaborazione con Naturium, è frutto di una sinergia che punta a unire discipline e competenze con l’obiettivo di promuovere sport e benessere come strumenti per una vita sana.