[VIDEO] Soverato Borgo celebra San Martino 2025: Successo per l’iniziativa gratuita del Comitato Civico Spontaneo

I festeggiamenti per la Festa di San Martino nel suggestivo borgo di Soverato si sono trasformati in un esempio di successo della partecipazione civica. L’evento, tenutosi in data ieri, è stato interamente organizzato e offerto gratuitamente alla cittadinanza da un gruppo spontaneo di residenti, denominato “Gli Amici da Curva e Don Geniu”.

​L’iniziativa, nata dal desiderio di ravvivare lo spirito comunitario, aveva l’obiettivo dichiarato di “regalare allegria alla nostra comunità”. Un rappresentante del comitato ha espresso soddisfazione per la riuscita della serata, sottolineando come l’evento sia stato reso possibile grazie a una rete di collaborazione.

​La Squadra e i Ringraziamenti Ufficiali

​Durante un intervento, il portavoce del gruppo ha voluto ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale “per la disponibilità e il materiale che ci ha voluto regalare”. Il sostegno logistico e materiale del Comune si è rivelato cruciale per l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione.

​Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato il volontariato. Il successo della festa è stato attribuito al “lavoro delle nostre donne, degli uomini e dei volontari,” che hanno operato con dedizione per offrire una serata “in modo completamente gratuito a tutti i cittadini”.

​Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto a Emanuela Moruso, figura chiave descritta come colei che “non ci ha mai abbandonato e ci ha seguito fin dal primo momento”.

​Un “Esperimento” con la Speranza di un Futuro

​L’evento, definito dagli stessi organizzatori come un “esperimento,” ha riscosso grande gradimento tra i partecipanti. La speranza, come espresso in chiusura dell’intervento, è che questa prima edizione possa gettare le basi per una tradizione duratura, affinché l’iniziativa “possa avere anche una continuazione”.

SERVIZIO DI S1TV