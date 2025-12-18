[VIDEO] Soverato celebra il suo “enfant prodigio”: Giuseppe Procopio, a soli 11 anni, debutta con “La Nave Smarrita”

In un’atmosfera di festa e viva commozione, il Supercinema di Soverato ha ospitato il debutto letterario di quello che è già stato definito un talento poliedrico del territorio: Giuseppe Procopio. A soli 11 anni, lo studente della scuola “Don Bosco” ha presentato la sua opera d’esordio, “La Nave Smarrita”, diventando ufficialmente l’autore più giovane della casa editrice La Mongolfiera.
Un romanzo di avventura e fantasia
Il libro, un racconto avventuroso di 25 pagine, intreccia tre storie nate dalla pura immaginazione del giovanissimo autore. Caratterizzato da un linguaggio semplice ma scorrevole e arricchito da illustrazioni colorate, il volume punta a coinvolgere i lettori più piccoli, ma ha saputo affascinare anche il pubblico adulto presente in sala. Giuseppe ha spiegato come la scrittura sia per lui una passione naturale: “Questo libro nasce grazie alla mia creatività. Avevo già scritto altre cose, quindi è stato facile e divertente”. L’opera è dedicata alla sorella maggiore Bianca, figura centrale nella vita del piccolo scrittore insieme ai genitori Stefania e Pietro.
Un talento dalle mille sfumature
Durante la presentazione, moderata dalla giornalista Lorena Pallotta, è emerso il ritratto di un ragazzino dalle capacità straordinarie. Non solo scrittura: Giuseppe coltiva con successo lo sport, la pittura, la musica e, soprattutto, la recitazione. Recentemente è stato infatti selezionato come protagonista per un casting a Catanzaro in una storia ispirata alle opere dello scrittore calabrese Saverio Strati.
L’editore Giovanni Spedicati ha lodato il coraggio e la maturità del ragazzo, definendolo un’eccellenza calabrese da valorizzare. Anche la zia, Teresa Romeo, visibilmente commossa, ha sottolineato l’eccezionalità del nipote: “Un bambino di pochi anni che scrive di generosità e altruismo non è qualcosa di scontato. È un orgoglio per tutta la famiglia”.
Bagno di folla e nuovi progetti
L’evento ha visto una partecipazione straordinaria di amici, compagni di classe e familiari, tutti in fila per un autografo e una dedica personalizzata. Nonostante il successo del momento, Giuseppe guarda già avanti: ha infatti rivelato di essere già al lavoro sul suo prossimo libro.
La serata si è conclusa con un lungo applauso e la chiamata sul palco dei suoi migliori amici, a testimonianza di come, nonostante il precoce successo letterario, Giuseppe resti un ragazzino legato ai valori dell’amicizia e della condivisione.
