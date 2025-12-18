[VIDEO] Soverato celebra il suo “enfant prodigio”: Giuseppe Procopio, a soli 11 anni, debutta con “La Nave Smarrita”

In un’atmosfera di festa e viva commozione, il Supercinema di Soverato ha ospitato il debutto letterario di quello che è già stato definito un talento poliedrico del territorio: Giuseppe Procopio. A soli 11 anni, lo studente della scuola “Don Bosco” ha presentato la sua opera d’esordio, “La Nave Smarrita”, diventando ufficialmente l’autore più giovane della casa editrice La Mongolfiera.

​Un romanzo di avventura e fantasia

​Il libro, un racconto avventuroso di 25 pagine, intreccia tre storie nate dalla pura immaginazione del giovanissimo autore. Caratterizzato da un linguaggio semplice ma scorrevole e arricchito da illustrazioni colorate, il volume punta a coinvolgere i lettori più piccoli, ma ha saputo affascinare anche il pubblico adulto presente in sala. Giuseppe ha spiegato come la scrittura sia per lui una passione naturale: “Questo libro nasce grazie alla mia creatività. Avevo già scritto altre cose, quindi è stato facile e divertente”. L’opera è dedicata alla sorella maggiore Bianca, figura centrale nella vita del piccolo scrittore insieme ai genitori Stefania e Pietro.

​Un talento dalle mille sfumature

​Durante la presentazione, moderata dalla giornalista Lorena Pallotta, è emerso il ritratto di un ragazzino dalle capacità straordinarie. Non solo scrittura: Giuseppe coltiva con successo lo sport, la pittura, la musica e, soprattutto, la recitazione. Recentemente è stato infatti selezionato come protagonista per un casting a Catanzaro in una storia ispirata alle opere dello scrittore calabrese Saverio Strati.

​L’editore Giovanni Spedicati ha lodato il coraggio e la maturità del ragazzo, definendolo un’eccellenza calabrese da valorizzare. Anche la zia, Teresa Romeo, visibilmente commossa, ha sottolineato l’eccezionalità del nipote: “Un bambino di pochi anni che scrive di generosità e altruismo non è qualcosa di scontato. È un orgoglio per tutta la famiglia”.

​Bagno di folla e nuovi progetti

​L’evento ha visto una partecipazione straordinaria di amici, compagni di classe e familiari, tutti in fila per un autografo e una dedica personalizzata. Nonostante il successo del momento, Giuseppe guarda già avanti: ha infatti rivelato di essere già al lavoro sul suo prossimo libro.

​La serata si è conclusa con un lungo applauso e la chiamata sul palco dei suoi migliori amici, a testimonianza di come, nonostante il precoce successo letterario, Giuseppe resti un ragazzino legato ai valori dell’amicizia e della condivisione.

