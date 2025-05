[VIDEO] Soverato cerca il bis: il 1° Giugno nuova sfida per la torta più lunga del mondo

Dopo il successo dello scorso anno, Soverato si prepara a un nuovo tentativo da Guinness dei Primati.

Domenica 1° giugno, la città ionica cercherà di superare il proprio record con la realizzazione di una torta alla frutta ancora più lunga di quella del 2024, che misurava quasi 117 metri e aveva superato il precedente primato detenuto da Matera .

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Soverato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e otto pasticcerie locali, vedrà nuovamente protagonisti diversi maestri pasticceri. La torta sarà preparata con ingredienti genuini, tra cui pan di Spagna, crema al limone e frutta fresca .

L’appuntamento è fissato per domenica 1° giugno lungo Corso Umberto alle ore 18.00, dove la città si trasformerà in una grande pasticceria a cielo aperto. Un’occasione imperdibile per golosi e curiosi di assistere a un nuovo tentativo di record mondiale e contribuire a una causa benefica.