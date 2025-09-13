[VIDEO] Soverato e la Fidapa: Un legame che si rafforza

Soverato si conferma un centro dinamico di associazionismo e cultura, come testimoniato dal recente evento che ha celebrato il gemellaggio tra la sezione locale della Fidapa (Federazione Italiana Donne nelle Arti, Professioni e Affari) e quella di Amantea.

Il video, che documenta l’evento, offre uno sguardo approfondito sulla storia e sulle future iniziative dell’associazione, oltre a svelare un’entusiasmante novità per il patrimonio culturale della città.

Un’eredità di 35 anni di amicizia

La cerimonia di gemellaggio, che ha visto l’inaugurazione della “Piazza dell’Amicizia”, celebra un percorso lungo 35 anni. La presidente della sezione di Soverato, Roberta Usia, ha sottolineato l’importanza della Fidapa come luogo di “amicizia e inclusione” .

Oltre a commemorare il passato, l’associazione guarda al futuro con un evento imminente dedicato al tema della mafia, un segnale chiaro del suo impegno per la legalità e il sostegno alle istituzioni .

​Il ruolo delle donne nella storia di Soverato

Un contributo significativo è arrivato dal professor Ulderico Nisticò, che ha presentato un’analisi storica del ruolo delle donne a Soverato . Secondo Nisticò, le donne che fondarono Soverato Marina possedevano uno “spirito moderno e imprenditoriale” , qualità che si riflettono ancora oggi nelle numerose associazioni sociali attive nella comunità, tra cui la Fidapa stessa.

Nasce il “Museo dell’Identità Storica di Soverato”

La vera sorpresa è stata l’annuncio, da parte di Andrea Perrotta, amministratore delegato di IBG srl, della creazione del “Museo dell’Identità Storica di Soverato”. Questo progetto museale, descritto come un’iniziativa di livello europeo, si propone di combinare reperti storici provenienti dalla Soverato antica con proiezioni digitali e immersive. Il museo mira a connettersi a circuiti internazionali come Cast to Coast e ICOM, proiettando la storia e l’identità di Soverato su una piattaforma globale.

Servizio di Soverato 1TV