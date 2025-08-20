[VIDEO] Soverato e Satriano onorano l’eroe: una cerimonia commovente per Renato Lio, il carabiniere caduto 34 anni fa

A 34 anni dal suo sacrificio, la memoria del carabiniere Renato Lio, ucciso in servizio il 20 agosto 1991, è più viva che mai. Le comunità di Soverato e Satriano si sono riunite in una commovente cerimonia per onorare il suo coraggio e il suo impegno per la giustizia. Le celebrazioni si sono svolte in un clima di profonda commozione, alla presenza dei familiari dell’eroe, delle autorità militari e civili e di numerosi cittadini.

​La giornata in memoria di Lio è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro presso la stele posta di fronte al comando della compagnia dei Carabinieri. A seguire, nella parrocchia di Santa Maria Immacolata a Soverato, è stata celebrata una messa solenne, officiata dal cappellano militare del Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

La funzione religiosa ha visto la partecipazione della vedova e dei figli di Lio, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, tutti uniti nel ricordo di un uomo che ha dato la vita per lo Stato.

​Il culmine delle commemorazioni si è raggiunto nel pomeriggio, con una seconda deposizione di una corona d’alloro alla rotonda Russomano, nel punto esatto di Satriano Marina dove si consumò la tragedia.

Proprio lì, 34 anni fa, Lio e il suo collega Francesco Baita fermarono un’auto sospetta con a bordo tre individui. Durante la perquisizione, uno dei malviventi, un pericoloso criminale, estrasse una pistola che aveva nascosto e sparò a Lio a distanza ravvicinata.

Nonostante le ferite gravissime, Lio non si arrese e continuò a confrontarsi con l’aggressore, permettendo al suo collega di mettersi in salvo e di chiedere aiuto. Il criminale sparò anche a Baita prima di impossessarsi dell’arma di Lio e fuggire, scatenando una massiccia caccia all’uomo che si concluse con la sua cattura.

L’atto eroico di Renato Lio, che si è immolato per il dovere, gli è valso la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria.

​La cerimonia di oggi ha riaffermato il valore del suo gesto e il profondo legame che lega i Carabinieri alle comunità che servono, un legame di fiducia, coraggio e sacrificio.

VIDEO DI SOVERATO 1 TV