[VIDEO] Soverato, grande successo di pubblico per l’Ercole dello Jonio

Oggi pomeriggio si replica con l’attesissima gara Ics di body building

Forma, definizione, armonia, equilibrio. È il body building declinato secondo i campioni in gara al trofeo “Ercole dello Jonio”. Prima, straordinaria giornata al palazzetto dello sport di Soverato dedicata ai “natural” uomini e donne. Tanta emozione soprattutto tra i più giovani alla prima competizione.

Numerosi i professionisti dei settori dieta e nutrizione presenti. Amare il culturismo significa, infatti, anche curare al meglio l’alimentazione, guardando sempre al proprio benessere fisico a tutto tondo.

Soddisfazione per gli organizzatori dello Csen regionale e provinciale sia per la qualità dello spettacolo che per l’eccellente partecipazione di pubblico. Si replica oggi con l’attesissima gara-spettacolo “Ercole dello Jonio Ics Italia 2022” con montepremi finale in denaro. Appuntamento alle ore 18.