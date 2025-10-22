[VIDEO] Soverato: I Parcheggi a pagamento promossi a pieni voti

​Il Comune traccia il bilancio: 160.000 euro di introiti e un miglioramento della fluidità del traffico. La misura sarà riconfermata per la prossima stagione.

​SOVERATO (CZ) – L’introduzione dei parcheggi a pagamento lungo il lungomare di Soverato durante la stagione estiva si è rivelata una mossa vincente per l’Amministrazione Comunale.

In un’intervista tenutasi presso Palazzo di Città, il Sindaco Daniele Vacca e il Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Saia, hanno tracciato un bilancio ampiamente positivo della misura, annunciandone la riconferma per il prossimo anno.

​Ordine e rotazione, non solo bilancio

​L’obiettivo principale della scelta, ha spiegato il Sindaco Vacca, non era legato a esigenze di bilancio, bensì alla necessità di “dare ordine” e “rigenerare” le condizioni del traffico sulla fascia costiera.

​Nonostante un’iniziale diffidenza nella comunità, l’introduzione di soli 350 stalli di sosta a pagamento lungo il lungomare ha garantito un “ricambio delle macchine”, facilitando l’accesso sia per i bagnanti che per i clienti delle attività commerciali. Il costo, ritenuto accessibile dal primo cittadino, prevedeva un ticket di 1 euro per la prima ora, con la possibilità di sostare mezza giornata con soli 3 euro.

​Un Tesoretto per la Sicurezza Stradale

​I risultati economici della sperimentazione sono stati significativi: su 350 parcheggi, sono state registrate oltre 30.000 transizioni, generando un introito di circa 160.000 euro.

​Il Sindaco ha chiarito che questi fondi hanno una destinazione specifica e vincolata per legge: il 50% dovrà essere destinato alla sicurezza stradale, ovvero per nuovi asfalti o sistemi di controllo.

​Consenso e Gestione Operativa

​La decisione di introdurre la sosta a pagamento non è stata unilaterale. L’Amministrazione ha coinvolto la cittadinanza attraverso un sondaggio sull’app comunale, dove l’80% dei partecipanti si è espresso a favore. Sono stati inoltre organizzati incontri con l’Associazione Commercianti.

​Sul fronte operativo, il Comandante Saia ha confermato che, per far fronte alla nuova regolamentazione, sono state assunte cinque unità a tempo determinato e tre a scavalco. Il Comandante ha sottolineato come la misura abbia contribuito a un “migioramento della vivibilità” della città, eliminando il problema delle auto parcheggiate per intere giornate sul lungomare.

In merito a eventuali critiche o proteste, Salia ha rassicurato che non si sono verificati episodi di violenza, ma solo comitati ricevuti in sede istituzionale per un confronto.

​Nonostante il successo, l’azione di controllo è stata rigorosa: quest’anno sono state elevate più di 8.000 sanzioni, un numero superiore rispetto agli anni precedenti.

​Trasporti e Futuro

​Guardando avanti, il Sindaco Vacca ha annunciato che la misura sarà confermata per la prossima stagione estiva, ma non estesa ad altre zone, mantenendo la sosta sul lungomare come un “privilegio”.

​A completamento delle politiche sulla mobilità, l’Amministrazione ha ricordato il servizio di trasporto pubblico urbano, attivo tutto l’anno e potenziato nelle ore notturne durante l’estate per garantire l’uscita in sicurezza dalle discoteche.

​Infine, il Comandante Saia ha menzionato i lavori già realizzati e le modifiche previste per il traffico urbano, come l’introduzione del senso unico su Via Caminiti e lo studio per la riorganizzazione delle traverse a monte di Via Cilea.

​SERVIZIO DI MARIA LUISA IEZZI PER SOVERATO UNO TV