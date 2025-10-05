[VIDEO] Soverato in Festa: Successo travolgente e migliaia di presenze per la Notte Bianca 2025

Un fiume in piena di entusiasmo e allegria ha travolto Soverato in occasione della Notte Bianca 2025, confermando l’evento come un appuntamento di punta nel calendario della movida calabrese.

Sin dalle prime luci dell’alba di sabato 4 ottobre, la città si è preparata all’evento, con operai intenti alla costruzione dei palchi e vigili urbani impegnati a garantire sicurezza e spazi.

​La manifestazione ha riscosso un successo clamoroso, frutto di un’organizzazione impeccabile. La città, definita “matura e organizzata”, ha dimostrato di essere pronta per eventi di alto livello, grazie al “prezioso lavoro dell’amministrazione comunale” guidata dal sindaco Daniele Vacca e dal vice Lele Amoruso.

Ospiti di fama e folla esplosiva

​La vera protagonista della nottata è stata la gente: “tantissima gente, un fiume in piena di entusiasmo, gioia e voglia di divertirsi” si è riversata nelle strade della cittadina ionica sin dal primo pomeriggio. Il numero dei partecipanti è stato talmente elevato che, come riportato nel video, anche la Questura parlerebbe di “svariate migliaia” di presenze.

Il programma ha visto la partecipazione di ospiti di grande richiamo e professionalità, tra cui:

​Carmen Russo

​Raffaele Paganini

​Mimmo Cavallaro

​Michele Bruzzese

​Il duo comico Matranga e Minafò

Intorno a loro, la festa si è estesa in diverse aree nevralgiche della città, da via Mirante a Piazza Maria Ausiliatrice, dal corso al Lungomare, con l’inclusione di giovani cantanti, attori sperimentati e stand di street food.

A dirigere la serata e la console della discoteca a cielo aperto più grande del comprensorio, gli instancabili Antonio Tavella, Paolo Sia e Lino Gerace.

Un Messaggio di Pace dalla “Perla dello Ionio”

​Oltre al divertimento, la Notte Bianca di Soverato è stata anche una “pirotecnica composizione di sentimenti” che si è posta come “l’esatto opposto rispetto a un mondo turbato da guerre e violenza assurde”.

​Ancora una volta, dalla “perla dello Ionio”, è partito un messaggio intenso e significativo: la pace nasce “soprattutto dal cuore degli esseri umani”. L’evento si è concluso come “un’esplosione di sorrisi”, lasciando nei tantissimi partecipanti, soprattutto bambini, la soddisfazione e l’orgoglio di poter dire: “io c’ero”.

SERVIZIO DI SOVERATO UNO TV