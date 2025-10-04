[VIDEO] Soverato in piazza per la Pace: La mobilitazione della comunità contro la Guerra

La città di Soverato, da tempo in prima linea, continua a far sentire la propria voce in favore della pace e contro i conflitti che insanguinano il mondo. Una recente manifestazione intitolata “Manifestazione per la Pace a Soverato,” immortalata in un video diffuso dal canale S1 NOTIZIE, testimonia l’impegno costante della comunità del Soveratese nel promuovere la solidarietà e l’azione civile.

Sebbene la protesta per la pace sia un tema ricorrente nella cittadina, uno degli episodi più significativi e recenti ha visto le associazioni locali darsi appuntamento in Piazza Maria Ausiliatrice.

Su iniziativa di gruppi come l’Aifo, i manifestanti hanno espresso la propria ferma posizione contro il genocidio di Gaza, invocando un cessate il fuoco e una pace giusta per il popolo palestinese.

L’evento non è stato solo un presidio silenzioso, ma un momento di profonda riflessione e condivisone, caratterizzato da musica, pensieri e letture toccanti, come quella di una lettera-testamento di un giornalista palestinese ucciso.

L’obiettivo principale della mobilitazione è stato quello di opporsi all’indifferenza, promuovendo dal basso un processo di pace e giustizia.

La manifestazione si inserisce in un contesto territoriale che ha visto diverse iniziative di solidarietà, inclusi cortei e presidi che si sono susseguiti per mesi nell’area del catanzarese per chiedere la fine delle violenze e l’immediato cessate il fuoco.

​Il breve video, della durata di un minuto e 31 secondi, cattura il momento di unità e la determinazione dei cittadini e delle associazioni che, come sottolineato dagli organizzatori, scelgono di non “restare immobili” di fronte a tragedie di proporzioni immani, facendo della protesta civile la loro unica arma per far sentire la propria voce.