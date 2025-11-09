[VIDEO] Soverato in prima linea contro il cancro: L’Associazione Angela Serra tra prevenzione, supporto e un nuovo opuscolo di speranza

Si è tenuta a Soverato una significativa giornata di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Angela Serra, un evento che unisce i temi cruciali della ricerca oncologica e della prevenzione. L’iniziativa non si è limitata alla sola informazione, ma si è focalizzata anche sull’importanza di fornire supporto costante ai pazienti e ai caregiver, con l’obiettivo di rendere “un po’ più leggero il periodo di cura e di lotta della malattia stessa”.

​L’Associazione Angela Serra si distingue per la varietà delle sue attività di assistenza, che iniziano con la sensibilizzazione per la prevenzione e proseguono subito dopo la comparsa della malattia. Il supporto offerto include:

​Assistenza Olistica: Attività motorie, assistenza psico-oncologica, corsi di art therapy e di uncinetto.

​Supporto Pratico ed Emotivo: Noleggio di parrucche e l’organizzazione di lunghe passeggiate.

​Come sottolineato da una volontaria, che offre la sua professionalità come truccatrice, l’obiettivo è andare oltre la cura medica, permettendo alle donne che stanno lottando “anche un piccolo sorriso” e aiutandole a “tornare veramente a splendere”.

​ “Prevenire, marciare e restare”: L’Opuscolo Che Trasmette Resilienza

​Elemento centrale dell’iniziativa è stato il lancio del nuovo opuscolo intitolato “Prevenire, marciare e restare”, opera di Rossella. Questo “magico opuscolo molto sincero, molto profondo ed emozionale” è stato ideato per creare informazione, rete e supporto per le donne ammalate oncologiche e non.

​L’autrice ha raccontato di aver racchiuso al suo interno quattro testimonianze di donne in cammino nel percorso oncologico, storie che hanno lo scopo di testimoniare “la vita, il coraggio, la resilienza”, offrendo speranza a chi si trova disorientato dalla notizia della malattia.

​L’iniziativa ha ricevuto un forte sostegno istituzionale e locale. Il Dottor Francesco Abbonante, coordinatore della Breast Unit di Catanzaro (Ospedale Pugliese Ciaccio), ha aperto le porte al progetto. L’opuscolo è stato poi realizzato grazie al sostegno di Ernesto Alecci, promotore e finanziatore. Sarà distribuito in punti strategici come l’ospedale, i “punti rosa” e i centri per gli screening ginecologici e non solo.

​Un Messaggio per la Sanità Calabrese

​Un messaggio di particolare rilevanza, emerso durante l’evento, riguarda la sanità locale. L’obiettivo è rassicurare le donne sul fatto “che non sono sole e per dire anche soprattutto che in Calabria c’è anche una buona sanità e non per forza bisogna andare fuori regione per curarsi”.

​L’evento ha visto anche il coinvolgimento di imprenditori locali, come Azzurra Di Lorenzo, ringraziata per la sua sensibilità e per aver scelto di investire e “rimanere anche essa nella sua terra”. Ha partecipato anche l’associazione Primavera Studentesca dell’Università di Catanzaro, che ha espresso il piacere di collaborare per espandere il raggio d’azione sul territorio e portare la conoscenza sui temi della prevenzione anche nel contesto universitario.

​L’iniziativa di Soverato si configura, dunque, come un’importante sinergia tra volontariato, sanità e comunità, ribadendo un forte invito alla prevenzione e all’autocura, affinché “la donna deve brillare e splendere sempre”.

