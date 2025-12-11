[VIDEO] Soverato, inaugurata la “meravigliosa mostra di Presepi” a Palazzo Chiefari

L’associazione New Generation Olivadi porta in mostra presepi di ogni stile, incluse le opere realizzate dai bambini.

​SOVERATO (CZ) – A Soverato Superiore è stata inaugurata una suggestiva Mostra di Presepi presso la storica cornice di Palazzo Chiefari. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’Associazione New Generation Olivadi in Olivadi.

​Nel video di S1 Notizie, il presidente dell’associazione, Nofri Puntieri, ha illustrato i dettagli e l’entità dell’esposizione, invitando la cittadinanza a visitare l’evento.

​Un’esposizione ricca e variegata

​La mostra presenta una vasta collezione di presepi, che spaziano tra “tutte le modalità e stili”. Un elemento di particolare risalto è la sezione dedicata alle opere realizzate dai più giovani. Come spiegato dal presidente Puntieri, sono esposti i lavori creati dai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno partecipato a un corso organizzato dall’associazione nel mese precedente.

​Puntieri ha espresso profonda gratitudine per l’ospitalità e il supporto ricevuto, ringraziando in particolare:

​Il Comune di Soverato, il Sindaco e il Vicesindaco Emanuele per l’ospitalità e l’organizzazione.

​Il signor Antonio dell’Associazione Soverato Incanto per aver messo a disposizione la palazzina che ospita l’esposizione.

​Orari e modalità di visita

​La mostra è aperta al pubblico per tutto il periodo natalizio.

​Gli orari ufficiali di apertura sono:

​Tutte le domeniche dalle 16:00 alle 18:00.

​Per coloro che desiderassero visitarla al di fuori degli orari prestabiliti, è possibile organizzare visite su appuntamento. Il numero di telefono per i recapiti è indicato sui manifesti affissi in città e sui canali social dell’associazione.

​Il presidente Puntieri ha concluso il suo intervento con un caloroso invito a non perdere l’occasione di ammirare “questa meravigliosa mostra”.